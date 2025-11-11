Michael Jackson da record: “Thriller” torna nella top 10 di Billboard

Il primo artista della storia a raggiungere questo traguardo in sei decenni diversi
© IPA
L’eredità musicale di Michael Jackson continua a superare le barriere del tempo. Il singolo "Thriller" è tornato infatti nella top 10 di Billboard, facendo del “re del pop” il primo artista della storia a raggiungere questo traguardo in sei decenni diversi (gli anni 70, 80, 90, 2000, 2010 e ora 2020).
Fino a oggi il primato apparteneva ad Andy Williams, capace di entrare nella top ten in cinque decenni consecutivi prima della sua morte, nel 2012. Il brano, tratto dall’omonimo sesto album in studio pubblicato nel novembre 1982 da Epic Records e prodotto da Quincy Jones, è risalito dal 32° al 10° posto della classifica datata 15 novembre, quasi quarant’anni dopo il debutto. Un risultato che conferma quanto la musica di Jackson, scomparso nel 2009, resti attuale e popolare.
Con circa 70 milioni di copie vendute, "Thriller" è già considerato l’album più venduto di tutti i tempi a livello mondiale. Jackson era entrato per la prima volta nella top 10 nel novembre 1971 con "Got to Be There," seguito da oltre 30 brani nella stessa fascia, di cui 13 arrivati al primo posto.
All’epoca "Thriller" si era spinto fino alla quarta posizione. In realtà Michael Jackson, allora appena undicenne, è entrato per la prima volta nella top 10 della Billboard Hot 100 con i Jackson 5 negli anni 60, il 27 dicembre 1969, con il successo rivoluzionario "I Want You Back".
Il nuovo balzo in classifica è stato favorito dall’ondata di ascolti legata alla settimana di Halloween, periodo in cui la canzone è ormai una presenza fissa in feste, playlist e programmazioni musicali a tema. Tuttavia, non è solo la componente stagionale a rilanciare il successo del brano: cresce anche l’attesa per il film biografico Michael, diretto da Antoine Fuqua e prodotto da Lionsgate, in uscita il 26 aprile 2026.
Secondo le analisi di WaveMetrix, il primo trailer del biopic ha totalizzato oltre 116 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, stabilendo un nuovo record per un film musicale. Il dato ha superato i numeri ottenuti da Taylor Swift: The Eras Tour (96 milioni) e da Bob Marley: One Love (60 milioni).
Il film racconterà l’ascesa di Jackson dai Jackson 5 negli anni Sessanta fino alla sua morte, avvenuta il 25 giugno 2009 a causa di un’intossicazione acuta da propofol e benzodiazepine.A interpretare il cantante sarà il nipote Jaafar Jackson, figlio di Jermaine Jackson.
Nel cast figurano anche Juliano Krue Valdi nei panni del giovane Michael, Colman Domingo nel ruolo del padre Joe Jackson e Kendrick Sampson nei panni del produttore Quincy Jones.