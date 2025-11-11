Michael Jackson da record: “Thriller” torna nella top 10 di Billboard

Il nuovo balzo in classifica è stato favorito dall’ondata di ascolti legata alla settimana di Halloween, periodo in cui la canzone è ormai una presenza fissa in feste, playlist e programmazioni musicali a tema. Tuttavia, non è solo la componente stagionale a rilanciare il successo del brano: cresce anche l’attesa per il film biografico Michael, diretto da Antoine Fuqua e prodotto da Lionsgate, in uscita il 26 aprile 2026.