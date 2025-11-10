In arrivo il biopic su Michael Jackson, il protagonista è suo nipote Jaafar: prime immagini

Dopo una lunga attesa Universal ha rilasciato le prime immagini del biopic su Michael Jackson. "Michael" è la rappresentazione cinematografica della vita e dell'eredità di uno degli artisti più influenti che il mondo abbia mai conosciuto. "Scopri la nascita di un re", recita il trailer che mostra piccoli frammenti di alcune delle più note performance dell'artista americano, morto il 25 giugno 2009. A vestire i panni del Re del Pop è suo nipote Jaafar Jackson, figlio di Jermaine, fratello di Michael. Il debutto nelle sale statunitensi è atteso per il 23 aprile 2026, mentre la data di uscita italiana non è ancora stata annunciata.