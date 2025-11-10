In arrivo il biopic su Michael Jackson, il protagonista è suo nipote Jaafar: prime immagini

Il film diretto da Antoine Fuqua ripercorrerà la carriera e la vita privata del Re del Pop
Dopo una lunga attesa Universal ha rilasciato le prime immagini del biopic su Michael Jackson. "Michael" è la rappresentazione cinematografica della vita e dell'eredità di uno degli artisti più influenti che il mondo abbia mai conosciuto. "Scopri la nascita di un re", recita il trailer che mostra piccoli frammenti di alcune delle più note performance dell'artista americano, morto il 25 giugno 2009. A vestire i panni del Re del Pop è suo nipote Jaafar Jackson, figlio di Jermaine, fratello di Michael. Il debutto nelle sale statunitensi è atteso per il 23 aprile 2026, mentre la data di uscita italiana non è ancora stata annunciata.
Il film sulla vita del cantante e ballerino è stato scritto da John Logan, sceneggiatore di "The Aviator", "Skyfall" e "Spectre", diretto da Antoine Fuqua (regista di "Training Day", "King Arthur" e la trilogia di "The Equilizer"), e prodotto da Graham King, premio Oscar per "The departed" e già produttore del biopic musicale di grande successo "Bohemian Rhapsody".
Il film racconta la storia della vita di Michael Jackson al di là della musica, ripercorrendo il suo percorso dalla scoperta del suo straordinario talento come leader dei Jackson Five, fino a diventare un artista visionario la cui ambizione creativa ha alimentato una ricerca incessante per diventare il più grande performer del mondo. "Michael" vede protagonisti Jaafar Jackson al suo debutto cinematografico, Nia Long ("Empire, la serie The Best Man), Laura Harrier ("BlacKkKlansman", "Spider-Man: Homecoming") e Juliano Krue Valdi ("The Loud House"), con Miles Teller (Top Gun: Maverick, Whiplash) e Colman Domingo (Sing Sing, Rustin), due volte candidato all'Oscar.