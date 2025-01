Le riprese di "Michael" si sono concluse nel maggio 2024, ma adesso il cast e la troupe stanno attrezzandosi per tornare sul set, afferma Puck, per rivedere da cima a fondo una scena chiave che drammatizza uno scontro tra il padre di Chandler (Colman Domingo) e il team di Jackson. Questo perché l'accordo extragiudiziario grazie al quale i Chandler accettarono di non portare Michael in tribunale prevedeva non solo un pagamento da 20 milioni di dollari, ma anche l'intesa che la famiglia del ragazzo non sarebbe mai stata coinvolta in nessun futuro film. Larry Feldman, l'avvocato ormai 81enne che ha negoziato l'accordo per i Chandler, ha detto di non esser rimasto sorpreso che "la famiglia Jackson abbia tentato di far soldi" sulla carriera di Michael: "Ma se lo fanno i Chandler devono restare fuori". King non è nuovo a revisioni dei copioni: durante la produzione di "Bohemian Rapsody", Sasha Baron Cohen, che avrebbe dovuto interpretare la parte di Freddie Mercury, si tirò fuori accusando il produttore di aver tentato di normalizzare la vita del musicista e la parte andò poi a Rami Malek.