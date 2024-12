Paris Jackson si sposa: ecco la proposta di nozze alla figlia di Michael

Fiori d'arancio in vista per Paris Jackson. La figlia di Michael Jackson, 26 anni, ha ricevuto la proposta di nozze dal compagno Justin Long. E' stata la cantante a postare sui social un'immagine in cui si vede il produttore musicale inginocchiato davanti a lei e con l'iconica scatolina in mano. Nel filmato postato nelle storie invece si vede lui che le infila l'anello al dito e poi romanticamente abbracciati.