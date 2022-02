Il musical su Michael Jackson debutta a Broadway con i suoi figli in prima fila

Ha debutto al Neil Simon Theatre di Broadway , a New York , " MJ: The Musical ", lo spettacolo che raccontata la vicenda di Michael Jackson ai tempi del tour di "Dangerous", nei primi anni 90. Alla prima erano presenti tutti i figli della popstar scomparsa nel 2009: Paris , Prince Michael e Blanket . Quest'ultimo però ha preferito sottrarsi ai flash dei fotografi anche se è stato visto uscire da teatro insieme ai fratelli.

Lo spettacolo, che ha per protagonista Myles Frost nei panni di MJ, è finito nel mirino dei critici per il fatto che non prende per nulla in considerazione le accuse di abusi sessuali che proprio in quegli anni iniziarono a minare l'immagine del re del pop. D'altro canto il musica diretto e coreografato da Christopher Wheeldon si concentra soprattutto sulla musica, con la proposizione di 25 tra le maggiori hit di Jackson.

POTREBBE INTERESSARTI: