Grammy 2026, i look delle star sul red carpet sono super sexy

Grammy 2026, le star sul red carpet tra stravaganze e sensualità
© IPA | Grammy 2026: Sabrina Carpenter
Tanta sensualità, esibita e ostentata, ma anche impegno civile: alcuni artisti hanno indossato spillette “No Ice”
Grammy 2026: Chappell Roan, Heidi Klum, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Keltie Knight © IPA
Con i Grammy 2026 entra nel vivo la stagione degli awards. Come da tradizione il secondo red carpet dell’anno, dopo quello dei Golden Globe delle scorse settimane, è andato in scena dalla Crypto.com Arena di Los Angeles, dove gli Oscar della musica sono stati assegnati nel corso di una serata all’insegna delle performance artistiche ma anche del glamour sfoggiato dai protagonisti. Davanti ai riflettori, a caratterizzare questa 68esima edizione, una certa audacia ma anche l'impegno civile.
Edizione dopo edizione, tra sfarzo e qualche azzardo, gli outfit degli artisti di questo evento musicale riflettono il connubio perfetto tra moda e spettacolo. Creazioni eccentriche e appariscenti, non formali, con ampie concessioni all’estro e alla stravaganza. Tanta sensualità, esibita e ostentata con scollature generose, oblò aperti sul décolleté, spacchi vertiginosi, abitini in lattice ultra aderenti e trasparenze che hanno lasciato poco spazio all’immaginazione.
© IPA | Grammy 2026: Sabrina Carpenter
Se l’edizione 2025 era stata piuttosto sottotono, per via degli incendi che avevano colpito la California, lo show di quest’anno è tornato alle sue piene potenzialità. Alcuni artisti hanno portato sotto i riflettori anche la protesta “no Ice”, indossando spillette con la scritta “Ice Out”.
© IPA
Grammy 2026: Brandi e Catherine Carlile con la spilla "Ice Out"