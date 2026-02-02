Grammy 2026, i look delle star sul red carpet sono super sexy

Edizione dopo edizione, tra sfarzo e qualche azzardo, gli outfit degli artisti di questo evento musicale riflettono il connubio perfetto tra moda e spettacolo. Creazioni eccentriche e appariscenti, non formali, con ampie concessioni all’estro e alla stravaganza. Tanta sensualità, esibita e ostentata con scollature generose, oblò aperti sul décolleté, spacchi vertiginosi, abitini in lattice ultra aderenti e trasparenze che hanno lasciato poco spazio all’immaginazione.