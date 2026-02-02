GLI OSCAR DELLA MUSICA

Grammy 2026, i look delle star sul red carpet sono super sexy

Tanta sensualità, esibita e ostentata, ma anche impegno civile: alcuni artisti hanno indossato spillette “No Ice”

02 Feb 2026 - 04:03
Grammy 2026: Chappell Roan, Heidi Klum, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Keltie Knight © IPA

Grammy 2026: Chappell Roan, Heidi Klum, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Keltie Knight © IPA

Con i Grammy 2026 entra nel vivo la stagione degli awards. Come da tradizione il secondo red carpet dell’anno, dopo quello dei Golden Globe delle scorse settimane, è andato in scena dalla Crypto.com Arena di Los Angeles, dove gli Oscar della musica sono stati assegnati nel corso di una serata all’insegna delle performance artistiche ma anche del glamour sfoggiato dai protagonisti. Davanti ai riflettori, a caratterizzare questa 68esima edizione, una certa audacia ma anche l'impegno civile. 

Grammy 2026, i look delle star sul red carpet

 Edizione dopo edizione, tra sfarzo e qualche azzardo, gli outfit degli artisti di questo evento musicale riflettono il connubio perfetto tra moda e spettacolo. Creazioni eccentriche e appariscenti, non formali, con ampie concessioni all’estro e alla stravaganza. Tanta sensualità, esibita e ostentata con scollature generose, oblò aperti sul décolleté, spacchi vertiginosi, abitini in lattice ultra aderenti e trasparenze che hanno lasciato poco spazio all’immaginazione.  

Grammy 2026, le star sul red carpet tra stravaganze e sensualità

© IPA | Grammy 2026: Sabrina Carpenter
© IPA | Grammy 2026: Sabrina Carpenter
© IPA | Grammy 2026: Sabrina Carpenter

© IPA | Grammy 2026: Sabrina Carpenter

© IPA | Grammy 2026: Sabrina Carpenter

Grammy 2026, la protesta “No Ice”

 Se l’edizione 2025 era stata piuttosto sottotono, per via degli incendi che avevano colpito la California, lo show di quest’anno è tornato alle sue piene potenzialità. Alcuni artisti hanno portato sotto i riflettori anche la protesta “no Ice”, indossando spillette con la scritta “Ice Out”.  

© IPA

© IPA

Grammy 2026: Brandi e Catherine Carlile con la spilla "Ice Out"

