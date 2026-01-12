Golden Globe 2026, i best beauty look delle star sul red carpet

L’83esima edizione dei premi dedicati al mondo del cinema e delle serie televisive, divisi tra commedia, musical e drama, è andata in scena all’insegna dei raccolti di Jennifer Lopez e Amanda Seyfried, quest’ultimo con onda in stile Old Hollywood. Jenna Ortega ha optato, invece, per uno chignon molto morbido, basso e scomposto. Ad alto impatto i caschetti: d’ispirazione rétro quello di Selena Gomez, più classico e a lambire il collo per Emma Stone. Sempre di tendenza portare i capelli sciolti con una piega naturale e vagamente “messy”, come insegnano Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Ana de Armas e Miley Cyrus. La coda alta, la pony tail, è ormai il "signature look" di Ariana Grande. Per le amanti dei pixie cut, non può passare invece inosservata la micro frangetta di Britt Lower.