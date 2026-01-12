Golden Globe 2026, i best beauty look delle star sul red carpet

Golden Globes 2026, i best make up ed hair look sul red carpet
© IPA | Golden Globes 2026, Jennifer Lawrence
Dal raccolto rétro di Amanda Seyfried al caschetto di Emma Stone: una panoramica sui make up ed hair look più belli dal Beverly Hilton di Los Angeles
Golden Globes 2026, alcuni beauty look delle star sul red carpet: Jennifer Lawrence, Emma Stone, Elle Fanning, Jennifer Lopez e Amanda Seyfried © IPA
I Golden Globe 2026 sono il primo evento glamour dell’anno che segna l’inizio della award season, la stagione dei premi di Hollywood che culminerà il prossimo marzo nella notte degli Oscar. Ancora una volta il red carpet delle star dal Beverly Hilton di Los Angeles è finito in cima ai trending topic e ai contenuti più seguiti sui social dai fashion addicted e da quanti sono alla ricerca di ispirazione in fatto di beauty ed hair look da copiare.
L’83esima edizione dei premi dedicati al mondo del cinema e delle serie televisive, divisi tra commedia, musical e drama, è andata in scena all’insegna dei raccolti di Jennifer Lopez e Amanda Seyfried, quest’ultimo con onda in stile Old Hollywood. Jenna Ortega ha optato, invece, per uno chignon molto morbido, basso e scomposto. Ad alto impatto i caschetti: d’ispirazione rétro quello di Selena Gomez, più classico e a lambire il collo per Emma Stone. Sempre di tendenza portare i capelli sciolti con una piega naturale e vagamente “messy”, come insegnano Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Ana de Armas e Miley Cyrus. La coda alta, la pony tail, è ormai il "signature look" di Ariana Grande. Per le amanti dei pixie cut, non può passare invece inosservata la micro frangetta di Britt Lower.
