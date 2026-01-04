Logo Tgcom24
I LOOK DI TENDENZA

I capelli spettinati sempre più trendy: il ritorno dei "messy hair"

Disordinati, naturali e chic. Il 2026 è iniziato mettendo al bando tagli geometrici e acconciature definite

04 Gen 2026 - 20:02
"Messy hair", le ispirazioni dalle sfilate per un look spettinato  © Catwalk Pictures

"Messy hair", le ispirazioni dalle sfilate per un look spettinato  © Catwalk Pictures

Per sdoganare i capelli spettinati ci voleva un trend. Si chiama "messy hair" lo stile che li vuole disordinati al punto da diventare chic e sofisticati. La tendenza ha di nuovo fatto capolino dalle passerelle e nei backstage delle sfilate: più che un'esigenza di styling, quasi un movimento di pensiero. 

Come spettinare "ad arte" i capelli

 Non si tratta di avere un aspetto trasandato ma di puntare innanzitutto sulla naturalezza. Lo stile "messy hair" prevede ciocche libere che escono da raccolti scomposti, chignon morbidi e chiome un po' selvagge e imperfette. Il tutto all'insegna di una certa dolcezza, che dona a ogni volto. Insomma, un disordine piuttosto organizzato. 

Come ottenere un "messy look"

 Al bando, dunque, i tagli troppo definiti e geometrici. Il più indicato, secondo gli hairstylist, è quello scalato, che si presta meglio al gioco di volumi e al dinamismo. Su un caschetto medio (come visto in passato a Lily Collins e a Naomi Watts) dà un tocco raffinato. Per dare supporto alle ciocche, senza appesantirle, è consigliato l'uso di una cera leggera o un gel invisibile.

"Messy hair", le ispirazioni dalle sfilate per un look spettinato

1 di 18
© Catwalk Pictures | "Messy hair", le ispirazioni dalle sfilate: Blumarine
capelli

