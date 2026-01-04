I capelli spettinati sempre più trendy: il ritorno dei "messy hair"

Al bando, dunque, i tagli troppo definiti e geometrici. Il più indicato, secondo gli hairstylist, è quello scalato, che si presta meglio al gioco di volumi e al dinamismo. Su un caschetto medio (come visto in passato a Lily Collins e a Naomi Watts) dà un tocco raffinato. Per dare supporto alle ciocche, senza appesantirle, è consigliato l'uso di una cera leggera o un gel invisibile.