I capelli spettinati sempre più trendy: il ritorno dei "messy hair"

"Messy hair", le ispirazioni dalle sfilate per un look spettinato
© Catwalk Pictures | "Messy hair", le ispirazioni dalle sfilate: Blumarine
Disordinati, naturali e chic. Il 2026 è iniziato mettendo al bando tagli geometrici e acconciature definite
Per sdoganare i capelli spettinati ci voleva un trend. Si chiama "messy hair" lo stile che li vuole disordinati al punto da diventare chic e sofisticati. La tendenza ha di nuovo fatto capolino dalle passerelle e nei backstage delle sfilate: più che un'esigenza di styling, quasi un movimento di pensiero.
Non si tratta di avere un aspetto trasandato ma di puntare innanzitutto sulla naturalezza. Lo stile "messy hair" prevede ciocche libere che escono da raccolti scomposti, chignon morbidi e chiome un po' selvagge e imperfette. Il tutto all'insegna di una certa dolcezza, che dona a ogni volto. Insomma, un disordine piuttosto organizzato.
Al bando, dunque, i tagli troppo definiti e geometrici. Il più indicato, secondo gli hairstylist, è quello scalato, che si presta meglio al gioco di volumi e al dinamismo. Su un caschetto medio (come visto in passato a Lily Collins e a Naomi Watts) dà un tocco raffinato. Per dare supporto alle ciocche, senza appesantirle, è consigliato l'uso di una cera leggera o un gel invisibile.
