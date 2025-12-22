Logo Tgcom24
Unghie natalizie 2025 e Capodanno: le idee dai nail-artist delle celebs

Dopo un 2025 segnato dall'American manicure, è il momento perfetto per osare con look brillanti e dall'effetto dirompente

22 Dic 2025 - 22:33
Un nail look di Sabrina Carpenter perfetto da replicare per il periodo delle Feste © IPA

Un nail look di Sabrina Carpenter perfetto da replicare per il periodo delle Feste © IPA

Sono dedicate alle unghie di tendenza per festeggiare il Natale e brindare al nuovo anno le chiavi di ricerca del momento sui social. Forme squadrate o stiletto nails, colori e glitter, sticker e dettagli preziosi, anche in rilievo. Le tendenze per la manicure, anticipate dalle passerelle delle sfilate, sono ormai protagoniste anche dei look da red carpet delle star. E proprio dagli account dei nail-artist di alcune celebs arrivano miriadi di spunti e idee. 

Unghie natalizie 2025: le tendenze dai social e i trend per Capodanno

 Dopo un 2025 segnato dall'American manicure, che prevede unghie dalla punta bianca brillante ma leggermente "off-white", ovvero leggermente opaca, è il momento in cui dare un twist più brillante e un effetto dirompente. Tenendo comunque presente che le versioni per le Feste devono anche essere versatili e adattabili a diversi contesti, dai cenoni in famiglia ai party scintillanti di fine anno. Tra le prime a proporre un look a tema - ma sicuramente trasversale - è stata Sabrina Carpenter: unghie a mandorla e french gioiello. Glitter e riflessi brillanti ma piuttosto eleganti. 

Nostro signore della manicure è sicuramente lo stilista Marc Jacobs, che ci ha abituati a unghie impossibili da non notare, arricchite da perle e applicazioni in acrilico. Negli ultimi post online le sta proponendo - sempre di ragguardevole lunghezza - in una variante verde bottiglia, che del resto è tra i colori tradizionali del Natale. 

Visualizza il post su Instagram
 

Anche con il glitter dorato si va sempre sul sicuro, soprattutto se abbinato al rosso, come dalle proposte di Juan Alvear, nail-artist che cura anche le unghie dell'attrice Anya Taylor Joy.  

Visualizza il post su Instagram
 

Oltre che a Natale, il rosso si porta bene a Capodanno, essendo un simbolo di buon auspicio. Al bando la timidezza, l'invito è a osare con unghie effetto scultura che sembrano di porcellana. 

Visualizza il post su Instagram
 

 
Che sia una semplice passata di smalto o creazioni più elaborate, le proposte metal e argento trovano la loro collocazione perfetta durante il periodo delle Feste. Con le lavorazioni a rilievo diventano vere e proprie opere d'arte. 

Visualizza il post su Instagram
 

Tra le tendenze più cool del momento ci sono poi le unghie trasparenti, perfette per brindare al 2026. Luminose e brillanti, riflettono le luci dei cenoni. Di seguito la versione proposta da Tom Bacick, che cura i nail look di Jennifer Lopez.

Visualizza il post su Instagram
 
