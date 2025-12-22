Unghie natalizie 2025 e Capodanno: le idee dai nail-artist delle celebs

Dopo un 2025 segnato dall'American manicure, è il momento perfetto per osare con look brillanti e dall'effetto dirompente
Un nail look di Sabrina Carpenter perfetto da replicare per il periodo delle Feste © IPA
Sono dedicate alle unghie di tendenza per festeggiare il Natale e brindare al nuovo anno le chiavi di ricerca del momento sui social. Forme squadrate o stiletto nails, colori e glitter, sticker e dettagli preziosi, anche in rilievo. Le tendenze per la manicure, anticipate dalle passerelle delle sfilate, sono ormai protagoniste anche dei look da red carpet delle star. E proprio dagli account dei nail-artist di alcune celebs arrivano miriadi di spunti e idee.
Dopo un 2025 segnato dall'American manicure, che prevede unghie dalla punta bianca brillante ma leggermente "off-white", ovvero leggermente opaca, è il momento in cui dare un twist più brillante e un effetto dirompente. Tenendo comunque presente che le versioni per le Feste devono anche essere versatili e adattabili a diversi contesti, dai cenoni in famiglia ai party scintillanti di fine anno. Tra le prime a proporre un look a tema - ma sicuramente trasversale - è stata Sabrina Carpenter: unghie a mandorla e french gioiello. Glitter e riflessi brillanti ma piuttosto eleganti.
Nostro signore della manicure è sicuramente lo stilista Marc Jacobs, che ci ha abituati a unghie impossibili da non notare, arricchite da perle e applicazioni in acrilico. Negli ultimi post online le sta proponendo - sempre di ragguardevole lunghezza - in una variante verde bottiglia, che del resto è tra i colori tradizionali del Natale.
Anche con il glitter dorato si va sempre sul sicuro, soprattutto se abbinato al rosso, come dalle proposte di Juan Alvear, nail-artist che cura anche le unghie dell'attrice Anya Taylor Joy.
Oltre che a Natale, il rosso si porta bene a Capodanno, essendo un simbolo di buon auspicio. Al bando la timidezza, l'invito è a osare con unghie effetto scultura che sembrano di porcellana.
Che sia una semplice passata di smalto o creazioni più elaborate, le proposte metal e argento trovano la loro collocazione perfetta durante il periodo delle Feste. Con le lavorazioni a rilievo diventano vere e proprie opere d'arte.
Tra le tendenze più cool del momento ci sono poi le unghie trasparenti, perfette per brindare al 2026. Luminose e brillanti, riflettono le luci dei cenoni. Di seguito la versione proposta da Tom Bacick, che cura i nail look di Jennifer Lopez.