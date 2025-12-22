Unghie natalizie 2025 e Capodanno: le idee dai nail-artist delle celebs

Sono dedicate alle unghie di tendenza per festeggiare il Natale e brindare al nuovo anno le chiavi di ricerca del momento sui social. Forme squadrate o stiletto nails, colori e glitter, sticker e dettagli preziosi, anche in rilievo. Le tendenze per la manicure, anticipate dalle passerelle delle sfilate, sono ormai protagoniste anche dei look da red carpet delle star. E proprio dagli account dei nail-artist di alcune celebs arrivano miriadi di spunti e idee.