UN COLPO DA LEONE D'ORO

Venezia 2025, la manicure di Marc Jacobs manda in tilt il red carpet

Lo stilista statunitense  protagonista alla Mostra del Cinema con l'amica di sempre Sofia Coppola, che firma il suo ritratto in "Marc by Sofia"      

02 Set 2025 - 19:54
5 foto

Un'amicizia coltivata da oltre trent'anni raccontata in un film attesissimo nel mondo della moda. Il look total black all'insegna dell'audacia del designer 62enne - giacca da smoking su pantaloni di pelle, ballerine ai piedi e grande fiocco tra i capelli -, caratterizzato da una manicure blu elettrico dall'effetto dirompente, per presentare al Lido l'ultimo lavoro della regista, che debutta fuori concorso.

