Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Lifestyle
Moda
UN LOOK OFFICE SENSUALE

Jennifer Lopez nuda sotto il tailleur: un dettaglio sexy non per tutte

L'ultimo outfit in stile "Old Hollywood" reinterpretato dall'artista, recentemente premiata a Beverly Hills

09 Dic 2025 - 22:37
Il look di Jennifer Lopez al Women in Entertainment Gala 2025 © IPA

Il look di Jennifer Lopez al Women in Entertainment Gala 2025 © IPA

Se Jennifer Lopez avesse lanciato una sfida su come rendere adatto alla sera anche un look giornaliero e da lavoro, come il tailleur, avrebbe stravinto. In occasione del Women in Entertainment Gala 2025, l'evento annuale organizzato a Beverly Hills da The Hollywood Reporter, l'artista - premiata con l'Equity in Entertainment Award - ha riscritto (in chiave sexy) le regole dell'officewear

Come Jennifer Lopez ha reso sensuale anche il più classico dei tailleur

 Che JLo riesca a rendere sexy con un semplice dettaglio anche il più convenzionale dei look non è una novità. Quello che questa volta ha lasciato il segno è stata la scelta di una mise formale, omaggio al suo lavoro da assistente legale (prima di diventare famosa), che ha messo comunque in risalto tutta la bellezza dei suoi 56 anni e la sua prorompente femminilità. 

Visualizza il post su Instagram
 
Jennifer Lopez: il dettaglio che rende sexy il suo stile ladylike

L'ultimo look "Old Hollywood" da copiare a Jennifer Lopez

 Un tailleur con blazer doppiopetto dalle spalle strutturate e chiusura asimmetrica e gonna a matita color cioccolato. A rifinire l'outfit, una piccola borsa a bustina, sempre a tono e portata a mano a stampa cocco, due choker di alta gioielleria in oro bianco con incastonati turchesi e lapislazzuli, smalto color burgundy, décolleté beige in suede e occhiali da sole cat-eye neri. Fin qui nulla di troppo azzardato, eccetto per la giacca indossata a pelle, rinunciando alla camicia. Particolare che non rende questo outfit del tutto adatto ad essere indossato in ufficio: NSFW, ovvero Not Safe for Work, per dirla con gli inglesi. 

Jennifer Lopez in tailleur omaggia l'officewear (ma senza camicia)

1 di 5
© IPA | Il look di Jennifer Lopez al Women in Entertainment Gala 2025
© IPA | Il look di Jennifer Lopez al Women in Entertainment Gala 2025
© IPA | Il look di Jennifer Lopez al Women in Entertainment Gala 2025

© IPA | Il look di Jennifer Lopez al Women in Entertainment Gala 2025

© IPA | Il look di Jennifer Lopez al Women in Entertainment Gala 2025

jennifer lopez
tailleur

