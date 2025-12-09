Jennifer Lopez nuda sotto il tailleur: un dettaglio sexy non per tutte

Che JLo riesca a rendere sexy con un semplice dettaglio anche il più convenzionale dei look non è una novità. Quello che questa volta ha lasciato il segno è stata la scelta di una mise formale, omaggio al suo lavoro da assistente legale (prima di diventare famosa), che ha messo comunque in risalto tutta la bellezza dei suoi 56 anni e la sua prorompente femminilità.