Lily Collins reginetta del Natale: caschetto corto e look "da Emily in Paris"

Diventata un'icona di stile nei panni di Emily Cooper, attorno alle cui tragicomiche avventure ruota il plot della patinatissima serie, l'evoluzione del suo personaggio nel corso del tempo ha determinato anche una svolta a livello di immagine. Gli outfit sono meno chiassosi e sgargianti rispetto al passato, più misurati e consapevoli (ma comunque da far invidia alle fashion addicted). Un guardaroba da sogno ma con meno effetto "wow", iper curato ancora una volta dalla costumista francese Marylin Fitoussi. Spiccano ispirazioni anni Cinquanta alla Audrey Hepburn, foulard e tacchi alti, occhiali da sole da diva, completi sartoriali e tute, tubini neri e slip dress.