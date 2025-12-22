Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
LA STAR DEL MOMENTO

Lily Collins reginetta del Natale: caschetto corto e look "da Emily in Paris"

Un guardaroba da sogno, iper curato, e un taglio di capelli già tra le tendenze forti per il 2026

22 Dic 2025 - 09:53
Lily Collins, look super glam e caschetto iconico  © IPA

Lily Collins, look super glam e caschetto iconico  © IPA

Lily Collins è la star del momento. Attrice e modella britannica, 36 anni, la figlia di Phil Collins è tra i volti più riconoscibili del mondo delle serie tv grazie al ruolo da protagonista in "Emily in Paris", giunta alla quinta stagione. Dall'iconico caschetto corto ai look scenografici, tra moda alla parigina e trionfi Haute Couture, è la reginetta del Natale e delle Feste 2025.

Lily Collins, i look da favola a cui ispirarsi

 Diventata un'icona di stile nei panni di Emily Cooper, attorno alle cui tragicomiche avventure ruota il plot della patinatissima serie, l'evoluzione del suo personaggio nel corso del tempo ha determinato anche una svolta a livello di immagine. Gli outfit sono meno chiassosi e sgargianti rispetto al passato, più misurati e consapevoli (ma comunque da far invidia alle fashion addicted). Un guardaroba da sogno ma con meno effetto "wow", iper curato ancora una volta dalla costumista francese Marylin Fitoussi. Spiccano ispirazioni anni Cinquanta alla Audrey Hepburn, foulard e tacchi alti, occhiali da sole da diva, completi sartoriali e tute, tubini neri e slip dress

Visualizza il post su Instagram
 
Leggi anche

Capelli lisci e onde: come avere hair look da perfetta parigina

Moda, Emily in Paris 3: abiti e accessori ispirati alla serie

Come replicare il bob, il caschetto corto di Lily Collins

 Dai capelli lunghi, lisci o con le onde, con la frangia o con la coda, a un bob corto. L'evoluzione del personaggio di Emily Cooper è passata anche attraverso il taglio di capelli. Non conosce battute d'arresto il momento d'oro del caschetto. Di ispirazione rétro, un po' Anni Venti un po' Victoria Beckham ai tempi delle Spice Girls, la versione liscia e disciplinata, dal taglio dritto e netto, è in pole position anche tra gli hair trend per il 2026. In passato l'attrice ha sfoggiato una versione più "messy", naturale e dalle punte leggermente mosse: si chiama razor bob ed è la variante che conferisce al look un mood più bohémien. 

Dai look alla "Emily in Paris" al caschetto iconico: cosa copiare a Lily Collins

1 di 27
© IPA | Lily Collins alla premiere a Parigi della quinta stagione di "Emily in Paris"
© IPA | Lily Collins alla premiere a Parigi della quinta stagione di "Emily in Paris"
© IPA | Lily Collins alla premiere a Parigi della quinta stagione di "Emily in Paris"

© IPA | Lily Collins alla premiere a Parigi della quinta stagione di "Emily in Paris"

© IPA | Lily Collins alla premiere a Parigi della quinta stagione di "Emily in Paris"

Leggi anche
Anne Hathaway, i primi look sul set del film "Il Diavolo veste Prada 2" a New York

Il Diavolo veste Prada 2, i primi look di Anne Hathaway sul set

Sarah Jessica Parker, i suoi best look da Carrie Bradshaw

Sarah Jessica Parker, i suoi best look da Carrie Bradshaw

lily collins
emily in paris

Sullo stesso tema