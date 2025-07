Il Diavolo veste Prada 2, i primi look di Anne Hathaway sul set

Un salto nel passato ma anche scelte meno "bon ton" rispetto all'iconico maglione color "ceruleo". Un primo indizio, arrivato dal logo sul portabiti che l'attrice porta con sé in un scena girata in strada - Runway -, lascia dedurre un ritorno nella redazione della rivista di moda omonima guidata da Miranda Priestly, interpretata dall'insuperabile Meryl Streep. L'attrice ha entusiasmato i fan con outfit in perfetto stile "Andy": maxi dress a quadretti, sandali platform anni '70, cappello a secchiello in paglia, occhiali da sole. Altra mise che ha riscosso favori, un completo gessato vintage e di ispirazione sartoriale, composto da gilet e pantalone, e stivaletti.