Anna Wintour compie 70 anni: 7 cose che si sanno poco di lei

IL CASCHETTO – Anna Wintour porta lo stesso taglio di capelli da quando aveva 14 anni. I ben informati sostengono che si affidi due volte al giorno alle mani del parrucchiere, per mantenere la piega perfetta e sempre in ordine. Il caschetto è per lei un buon modo per iniziare la giornata senza pensare a come pettinarsi. Del resto, ha già molte decisioni da prendere ogni giorno. Da vent’anni a questa parte, indossa sempre anche lo stesso modello di sandali: color carne, di Manolo Blahnik.

LA MODA, UNA QUESTIONE DI PERSONALITÀ – Non esiste solo il ‘total black’ e non vanno pedissequamente copiati i look visti in passerella. Lo stile è qualcosa di personale e scegliere cosa indossare e come presentarsi al mondo esterno è innanzitutto una questione di personalità.

FAMILY AFFAIR – Anna è figlia d’arte. Suo padre, Charles Wintour, è stato il direttore del London Evening Standard. Anche uno dei suoi due fratelli, Patrick, corrispondente per il Guardian, ha seguito le orme paterne nel giornalismo. Ha anche una sorella e due figli, Katherine (detta Bee) e Charles, avuti dall’ex marito David Shaffer. Bee, che lavora per il Daily Telegraph, lo scorso anno ha sposato Francesco Carrozzini, figlio di Franca Sozzani, l’indimenticata (e indimenticabile) direttrice di Vogue Italia.

IL TENNIS, CHE PASSIONE! – La Wintour è una grande appassionata di tennis. Segue i tornei internazionali (da Wimbledon al Roland Garros, dagli Open Usa agli Australian Open). Per assistere ai match, lo scorso inverno, ha anche saltato le sfilate di Parigi. In particolare, ammira molto Roger Federer. Pare sia solita svegliarsi molto presto per imbracciare la racchetta e giocare una partita, prima di recarsi al lavoro.

É UNA CONVINTA DEMOCRATICA – Anna Wintour, britannica ma con cittadinanza statunitense, ha partecipato attivamente alle campagne presidenziali Usa, raccogliendo fondi per Barack Obama e Hillary Clinton. In particolare, ha sostenuto quest’ultima come primo presidente donna anche dalle pagine di Vogue.

AMA LA PUNTUALITÀ – In genere non arriva mai in ritardo a un evento o a un appuntamento. Anche alle sfilate, Anna Wintour si distingue per essere sempre in perfetto orario.

UN PERSONAGGIO ISPIRATO A LEI - Miranda Priestly, il personaggio protagonista del libro ‘ Il diavolo veste Prada’, e del film omonimo, si dice sia ispirato a lei. Scritto da Lauren Weisberger, ex assistente personale della Wintour, racconta la sua esperienza a Vogue.