I 10 abiti più belli (e chiacchierati) del 2025 visti sui red carpet

Splendidi abiti a colonna con spalle scoperte e scollo a cuore, bustier couture e dall’allure rétro. Dai Golden Globes agli Oscar, dai festival del cinema di Cannes e Venezia ai tappeti rossi delle premiere cinematografiche e delle rassegne più glamour. Trasparenze e total look silver che hanno lasciato poco spazio all’immaginazione, cascate di cristalli e tutta l’opulenza dell’oro dal mood “Old Hollywood”, tributi alle icone del passato. Una su tutte, il jungle dress “rispuntato” ai CFDA Fashion Awards 2025: disegnato da Donatella Versace nel 1999, indossato da Jennifer Lopez ai Grammy nel 2000 e poi riportato in passerella a Milano dalla stessa JLo a chiusura della sfilata di presentazione delle collezioni primavera-estate 2020 della maison della Medusa.