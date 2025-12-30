I 10 abiti più belli (e chiacchierati) del 2025 visti sui red carpet

Abiti da sogno: i best dress indossati dalle star nel 2025
© IPA | Zendaya ai Golden Globes 2025
Dalle trasparenze al romanticismo, dall’eleganza intramontabile ai tributi ai grandi “cult”: come indossare al meglio un “evening dress”
Tra i best dress sui red carpet del 2005, gli abiti indossati da Zendaya, Margot Robbie, Sydney Sweeney e Ariana Grande © IPA
Abiti da sogno e trasparenze sexy. Lezioni di stile e scelte non sempre apprezzate dai fashion addicted e dal pubblico online. Nel corso dell’anno che si avvia a conclusione, scrolling e dibattiti sui social sono stati dedicati anche alle mise delle star in occasione di festival e serate di gala, premiere cinematografiche e rassegne. Cosa resterà dei red carpet 2025? Grandi interpretazioni.
Splendidi abiti a colonna con spalle scoperte e scollo a cuore, bustier couture e dall’allure rétro. Dai Golden Globes agli Oscar, dai festival del cinema di Cannes e Venezia ai tappeti rossi delle premiere cinematografiche e delle rassegne più glamour. Trasparenze e total look silver che hanno lasciato poco spazio all’immaginazione, cascate di cristalli e tutta l’opulenza dell’oro dal mood “Old Hollywood”, tributi alle icone del passato. Una su tutte, il jungle dress “rispuntato” ai CFDA Fashion Awards 2025: disegnato da Donatella Versace nel 1999, indossato da Jennifer Lopez ai Grammy nel 2000 e poi riportato in passerella a Milano dalla stessa JLo a chiusura della sfilata di presentazione delle collezioni primavera-estate 2020 della maison della Medusa.
Per indossare al meglio un abito elegante vanno curati anche fitting, accessori e postura, che deve essere eretta e sicura. Guardando agli evening dress indossati dalle star, va considerato che sono innanzitutto creazioni pensate per stupire: scolli profondi, aperture strategiche, silhouette che esaltano le forme. Il tutto esaltato da un tocco di glamour.
