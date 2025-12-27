Gli orecchini per illuminare i look di Capodanno da copiare alle star

Gli orecchini hanno un ruolo importantissimo nel dare il tocco definitivo al look. Incorniciano e illuminano il viso, ne esaltano i lineamenti. L’anno che si avvia a concludersi ha visto tra le proposte più in voga quelli in oro giallo e rosato, dall’effetto caldo e opulento. È andato, invece, per la maggiore sui red carpet 2025 l’oro bianco, che richiama un’eleganza antica e senza tempo.