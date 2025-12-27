Logo Tgcom24
LE IDEE DAI RED CARPET 2025

Gli orecchini per illuminare i look di Capodanno da copiare alle star

In grande spolvero pendenti e “ear-cuff”. I modelli in oro bianco richiamano un’eleganza antica e senza tempo

27 Dic 2025 - 17:07
Gli orecchini più belli da copiare alle star dai red carpet 2025: Julianne Moore, Sharon Stone, Angelina Jolie, Amal Clooney © IPA/IPA/Afp/IPA

Gli orecchini più belli da copiare alle star dai red carpet 2025: Julianne Moore, Sharon Stone, Angelina Jolie, Amal Clooney © IPA/IPA/Afp/IPA

Gli orecchini hanno un ruolo importantissimo nel dare il tocco definitivo al look. Incorniciano e illuminano il viso, ne esaltano i lineamenti. L’anno che si avvia a concludersi ha visto tra le proposte più in voga quelli in oro giallo e rosato, dall’effetto caldo e opulento. È andato, invece, per la maggiore sui red carpet 2025 l’oro bianco, che richiama un’eleganza antica e senza tempo. 

Quando indossare orecchini pendenti?

 Dalle forme ispirate alla natura al design minimal, dal taglio classico ai più scenografici. Grandi e preziosi, pendenti e chandelier sono ideali per la sera, quindi ben si prestano ai party look di Capodanno. Tendono “ad allungare” l’ovale, sono perciò consigliati per i visi di forma rotonda o squadrata. Al contrario, è preferibile optare per linee tondeggianti e a goccia.  

Quali orecchini snelliscono il viso?

 Per addolcire le spigolosità, via libera quindi alle forme geometriche e tondeggianti. Il consiglio è di provarli prima di acquistarli, per avere la certezza che si sposino alla perfezione. Un modello che dona invece un po’ a tutte, è quello che non richiede di forare i lobi delle orecchie.  

Come si chiamano gli orecchini senza buchi?

 Adornano il padiglione auricolare, riproducendo l’effetto piercing. Le star amano molto gli “ear-cuff”, dall’effetto scenografico ed elaborato. Rilanciati da Emma Stone ai Golden Globes 2025, negli ultime settimane sono stati sfoggiati anche da Cate Blanchett sul red carpet dei Fashion Awards a Londra. 

Gli orecchini più belli da copiare alle star per illuminare i look di Capodanno

© Afp | Angelina Jolie ai Golden Globes 2025
