UN GRANDE RITORNO

Met Gala 2026: Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams padrone di casa

Le tre star della musica, del cinema e dello sport affiancheranno Anna Wintour come co-chairs dell’evento

10 Dic 2025 - 18:49
Le co-chairs del Met Gala 2026 tra gli ospiti delle scorse edizioni: Nicole Kidman (2025), Beyoncé (2016) e Venus Williams (2025) © IPA

Del Met Gala 2026 è ancora top secret il dress code ma ad addolcire l’attesa è arrivato l’annuncio sulle celebs che presiederanno la prossima edizione, in programma a New York nella serata di lunedì 4 maggio. A dare il benvenuto agli ospiti della “notte degli Oscar della moda”, accanto alla presidente Anna Wintour, saranno Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Wiiliams

Al Met Gala 2026 il grande ritorno di Beyoncé

 Dopo un’assenza lunga un decennio, la pop star tornerà sulla celebre scalinata del Metropolitan Museum di New York con un ruolo da protagonista. Risale, infatti, al 2016 la sua ultima partecipazione, a differenza di Nicole Kidman e Venus Williams, presenze regolari anche del Met Gala 2025, che ha inaugurato la mostra “Superfine: Tailoring Black Style” e che ha avuto come dress code “Black dandy”. Tra le altre personalità protagoniste dell’evento anche Anthony Vaccarello, Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter, Alex Consani, Doja Cat. 

© IPA

Beyoncé al Met Gala nel 2016, 2015 e 2014

Met Gala 2026, cosa sappiamo finora?

 Una celebrazione della moda come forma d'arte. La serata evento inaugurerà “Costume Art”, la nuova mostra annuale del Costume Institute di New York, che aprirà al pubblico dal 10 maggio 2026. Concentrandosi principalmente sull'arte occidentale dalla Preistoria ai giorni nostri, esplorerà le rappresentazioni artistiche del corpo vestito, abbinando abiti e opere d'arte provenienti dalla vasta collezione del museo per evidenziare il rapporto intrinseco tra abbigliamento e corpo.

Met Gala 2025: i beauty look spettacolari delle star sul red carpet

1 di 52
© Afp | Rihanna ha rubato la scena rivelando la terza gravidanza. Per lei make up Fenty Beauty
