Met Gala 2026: Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams padrone di casa

Dopo un’assenza lunga un decennio, la pop star tornerà sulla celebre scalinata del Metropolitan Museum di New York con un ruolo da protagonista. Risale, infatti, al 2016 la sua ultima partecipazione, a differenza di Nicole Kidman e Venus Williams, presenze regolari anche del Met Gala 2025, che ha inaugurato la mostra “Superfine: Tailoring Black Style” e che ha avuto come dress code “Black dandy”. Tra le altre personalità protagoniste dell’evento anche Anthony Vaccarello, Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter, Alex Consani, Doja Cat.