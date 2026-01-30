Margot Robbie e il cuore di Liz Taylor: storia incredibile della collana Taj Mahal

Un monile caratterizzato da un pendente con un diamante taglio a cuore, montato su giadeite bianca, circondato da rubini e con un'iscrizione in persiano che significa "l'amore è eterno". La collana Taj Mahal Diamond è nata alla corte dell'Impero indiano e ha una storia risalente al 1600. Donata originariamente dall'imperatore Moghul Jahangir alla sua terza moglie, la prediletta Nur Jahan, e in seguito dal successore Shah Jahan alla consorte Mumtaz Mahal (alla cui scomparsa il marito fece edificare in suo ricordo il Taj Mahal), è stata ulteriormente impreziosita quando l'ha acquistata la maison Cartier. Regalata da Richard Burton alla moglie Elizabeth Taylor nel 1972, in occasione del 40esimo compleanno della diva dagli occhi viola, in seguito a una vendita da Christie’s tenutasi dopo la scomparsa dell’attrice è stata venduta raggiungendo una cifra record di oltre 8,8 milioni di dollari.