UN GIOIELLO D'ECCEZIONE

Margot Robbie e il cuore di Liz Taylor: storia incredibile della collana Taj Mahal

I social in visibilio per il pendente straordinario indossato dall'attrice, regalo del quinto marito Richard Burton alla diva dagli occhi viola

30 Gen 2026 - 19:11
La collana Taj Mahal Diamond e lo stile "dark romance" di Margot Robbie alla premiere a Los Angeles di "Wuthering Heights"/ "Cime Tempestose" © IPA

La collana Taj Mahal Diamond e lo stile "dark romance" di Margot Robbie alla premiere a Los Angeles di "Wuthering Heights"/ "Cime Tempestose" © IPA

Nuovo stile e nuovi look per Margot Robbie. L'attrice australiana è entrata ufficialmente nel personaggio di Catherine Earnshaw di "Wuthering Heights", il film in uscita al cinema liberamente ispirato al romanzo "Cime Tempestose", scritto da Emily Brontë nel 1847. Nelle sale a ridosso di San Valentino, dal 12 febbraio prossimo, la premiere a Los Angeles di questo nuovo adattamento cinematografico è diventato un esercizio di "method dressing", in cui anche l'outfit racconta ogni sfaccettatura della protagonista. 

Margot Robbie, il look "dark romance" e un gioiello carico di significato

 Un'eroina fuori dal tempo, un'eleganza romantica e drammatica. Un red carpet dal sapore vittoriano, con volumi scultorei e pizzi impalpabili per un abito che racconta passione, tormento, forza femminile. I social sono però andati in visibilio per la collana indossata dall'attrice 35enne: un pendente prezioso, a forma di cuore, appartenuto a Liz Taylor. 

Dagli abiti ai gioielli, lo stile "dark romance" di Margot Robbie

1 di 10
© IPA | Margot Robbie con Jacob Elordi e Charli XCX al photocall a Los Angeles di "Wuthering Heights"/ "Cime Tempestose"
© IPA | Margot Robbie con Jacob Elordi e Charli XCX al photocall a Los Angeles di "Wuthering Heights"/ "Cime Tempestose"
© IPA | Margot Robbie con Jacob Elordi e Charli XCX al photocall a Los Angeles di "Wuthering Heights"/ "Cime Tempestose"

© IPA | Margot Robbie con Jacob Elordi e Charli XCX al photocall a Los Angeles di "Wuthering Heights"/ "Cime Tempestose"

© IPA | Margot Robbie con Jacob Elordi e Charli XCX al photocall a Los Angeles di "Wuthering Heights"/ "Cime Tempestose"

Leggi anche

Margot Robbie con Jacob Elordi: un impaziente desiderio d'amore

Come indossare il blazer: i look di Margot Robbie facili da copiare

Margot Robbie in blazer e micro reggiseno: come indossare un trend d'autunno

La storia incredibile della collana Taj Mahal Diamond

 Un monile caratterizzato da un pendente con un diamante taglio a cuore, montato su giadeite bianca, circondato da rubini e con un'iscrizione in persiano che significa "l'amore è eterno". La collana Taj Mahal Diamond è nata alla corte dell'Impero indiano e ha una storia risalente al 1600. Donata originariamente dall'imperatore Moghul Jahangir alla sua terza moglie, la prediletta Nur Jahan, e in seguito dal successore Shah Jahan alla consorte Mumtaz Mahal (alla cui scomparsa il marito fece edificare in suo ricordo il Taj Mahal), è stata ulteriormente impreziosita quando l'ha acquistata la maison Cartier. Regalata da Richard Burton alla moglie Elizabeth Taylor nel 1972, in occasione del 40esimo compleanno della diva dagli occhi viola, in seguito a una vendita da Christie’s tenutasi dopo la scomparsa dell’attrice è stata venduta raggiungendo una cifra record di oltre 8,8 milioni di dollari.

Leggi anche
Windsor, banchetto di Stato in onore del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier: i principi del Galles William e Catherine. Per Kate abito blu e tiara Oriental Circlet

La tiara di Kate dono d'amore di un principe (che non è William)

Stomacher Brooch, Cartier Paris, special order, 1913. Marian Gérard, Cartier Collection © Cartier | Grace Kelly (© Sunset Boulevard\Corbis via Getty Images. Special Thanks to The Princess Grace Foundation-USA)

Gioielli, da Elisabetta II a Grace Kelly e Rihanna: i più preziosi

margot robbie
collana
taylor

Sullo stesso tema