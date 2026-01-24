Belen Rodriguez ha deciso di accompagnare il suo nuovo trasloco con un vero e proprio decluttering fashion. Niente svuota-armadio improvvisato, ma una scelta consapevole: liberare spazio e dare nuova vita ai capi che non indossa più, mettendoli in vendita online. A raccontarlo è stata la stessa Belen, attraverso alcune storie su Instagram. Con tono diretto e informale, la showgirl ha annunciato l'apertura del suo profilo su una piattaforma di second hand, invitando i follower a curiosare tra vestiti e accessori: un'occasione per fare acquisti sostenibili e, perché no, rubare un pezzo del suo stile.