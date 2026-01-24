Belen svuota l'armadio e conquista il web con l'invito allo shopping consapevole
La showgirl fa spazio al nuovo e affida i suoi abiti a una piattaforma di second hand, trasformando il decluttering in una caccia all'affare
Belen Rodriguez ha deciso di accompagnare il suo nuovo trasloco con un vero e proprio decluttering fashion. Niente svuota-armadio improvvisato, ma una scelta consapevole: liberare spazio e dare nuova vita ai capi che non indossa più, mettendoli in vendita online. A raccontarlo è stata la stessa Belen, attraverso alcune storie su Instagram. Con tono diretto e informale, la showgirl ha annunciato l'apertura del suo profilo su una piattaforma di second hand, invitando i follower a curiosare tra vestiti e accessori: un'occasione per fare acquisti sostenibili e, perché no, rubare un pezzo del suo stile.
Tra lusso e prezzi sorprendenti
Si trova un po’ di tutto, ed è proprio questo il bello. Scorrendo il suo guardaroba virtuale si passa senza sforzo dal fashion d'alta gamma ai capi più accessibili. Spuntano maglioni e stivali griffati e altri pezzi dal valore importante, ma anche articoli decisamente più democratici: maglioncini del suo brand a pochi euro e stivali no brand venduti a prezzi che ricordano più un mercatino vintage che l'armadio di una celebrity.
Un armadio che racconta una storia
Pantaloni, scarpe, accessori: ogni capo sembra raccontare una fase diversa della sua quotidianità, tra look iconici e momenti più casual. Per Belen è un modo per voltare pagina e creare spazio per il nuovo; per chi compra, invece, è una vera caccia all'affare, con l'emozione di indossare qualcosa che ha già calcato passerelle, set e palcoscenici.