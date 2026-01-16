Jo Squillo: Warped, la collezione Fall-Winter 2026
Orgogliosamente australiano, Warped ha debuttato a milano lo spirito di crocodile dundee dall’outback alla Fashion Week.
Orgogliosamente australiano, il brand Warped ha fatto il suo debutto a Milano. Pensato per uomini forti e senza fronzoli, come il protagonista dell’iconico film “Mr. Crocodile Dundee”, Warped si ispira a un uomo che caccia coccodrilli a mani nude nell’outback e rimane fedele a se stesso anche sotto le luci abbaglianti della metropoli.
«Crocodile Dundee non è solo un film per noi, è un modo di stare al mondo», ha spiegato il fondatore di Warped. «È la storia di un uomo che entra in un sistema sofisticato senza cambiare ciò che è. Funzionale, diretto, onesto. Questo siamo noi. Non siamo qui per adattarci alle regole non scritte della moda, ma per portare il nostro modo di fare le cose: meno artificio, più realtà».
La nuova collezione A/W e i capi Traditional sono anche un omaggio al Ramblin Man: uomini che attraversano la vita secondo le proprie regole. Hank Williams, Jack Kerouac, Duke Ellington, Bird, Train e Miles Ahead. Muddy Waters, Pinetop, Woody Guthrie e altri ancora, che hanno onorato la vita. Arrivati con la polvere e andati via con il vento.
Per questo motivo, ogni collezione è realizzata utilizzando tessuti esclusivi, premium e di alta gamma provenienti da storiche manifatture italiane e giapponesi, trasformati in capi artigianali rifiniti e stampati in Australia, con una forte attenzione alla sostenibilità e alla responsabilità ambientale.
La nuova collezione menswear, che è stata presentata il 16 gennaio durante Milano Moda Uomo, comprende circa 40 look che spaziano tra ready-to-wear, streetwear e active-functional. Giacche, completi, pantaloni, shorts, camicie e Tshirt si affiancano a una proposta street e sportswear che include hoodie, pantaloni in felpa e capi tecnici, tutti progettati per essere confortevoli, resistenti, facili da mantenere e realmente indossabili nella vita quotidiana.
Al centro della collezione vi è un’ampia ricerca sui materiali: lana 100% RWS, tessuti scuba altamente elasticizzati e lana bi-stretch, denim in cotone con effetto di tessitura 3D, cotoni idrorepellenti, viscosa e mischie viscosa/lino per completi, giacche e pantaloni; tessuti ad alte prestazioni e ultra-confortevoli; e lacci in pelle di canguro, un materiale cinque volte più resistente della pelle bovina, rifinito a mano con bordi grezzi e dettagli autentici.
Questa produzione consapevole e a misura d’uomo nasce come risposta a un sistema moda sempre più complesso, spesso dominato da logiche finanziarie e standard compromessi. «Sono capi fatti da noi, per noi, per il nostro ambiente e il nostro stile di vita. I nostri cuori, le nostre mani e le nostre vite sono racchiusi in ogni pezzo. Con prezzi accessibili e un forte rapporto qualità-prezzo», ha sottolineato il fondatore. «Warped offre una collezione completa e coerente, pensata per creare concrete opportunità commerciali per i retailer in un panorama globale in continua evoluzione».
Accanto a WARPED MAN – Life’s Other Side, l’azienda ha presentato a questa Milano Fashion Week anche GOLDEN AGE SPORTSWEAR (G.A.S) – Bound for Glory, mentre Warped Woman e G.A.S Woman’s Street debutteranno in Italia a partire dalla prossima Primavera/Estate. Tutte queste linee sono state create non per fabbricare celebrità o inseguire le tendenze, ma per ricordarci che, come in Crocodile Dundee, non è necessario cambiare per appartenere a un sistema.
Non a caso, il brand trae ispirazione anche da uno dei capitoli meno conosciuti della storia australiana: tra il 1788 e il 1868 circa 160.000 detenuti arrivarono dalle Isole Britanniche — borseggiatori, piccoli criminali, ladri di cavalli e di pecore, briganti, falsari e bigami — deportati ai confini del mondo per i loro crimini. Erano individui duri e dallo spirito libero che non solo sopravvissero all’inferno in cui furono mandati, ma finirono per prosperare. Un passato di sangue e sudore che Warped celebra come un momento fondante della nascita della nazione, rappresentando con orgoglio il simbolo del Convict in tutta la collezione. Perché questa è l’essenza dell’australianità: tracciare il proprio cammino e non arrendersi mai — proprio come Crocodile Dundee.
