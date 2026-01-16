Jo Squillo: Warped, la collezione Fall-Winter 2026

Non a caso, il brand trae ispirazione anche da uno dei capitoli meno conosciuti della storia australiana: tra il 1788 e il 1868 circa 160.000 detenuti arrivarono dalle Isole Britanniche — borseggiatori, piccoli criminali, ladri di cavalli e di pecore, briganti, falsari e bigami — deportati ai confini del mondo per i loro crimini. Erano individui duri e dallo spirito libero che non solo sopravvissero all’inferno in cui furono mandati, ma finirono per prosperare. Un passato di sangue e sudore che Warped celebra come un momento fondante della nascita della nazione, rappresentando con orgoglio il simbolo del Convict in tutta la collezione. Perché questa è l’essenza dell’australianità: tracciare il proprio cammino e non arrendersi mai — proprio come Crocodile Dundee.