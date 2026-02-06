Da grande osservatore del mondo che lo circondava, Chaplin riuscì a portare al cinema una storia della sua contemporaneità in maniera straordinaria. Il suo obiettivo era rendere lo storico personaggio del Vagabondo una figura di critica sociale. L'ispirazione per "Tempi Moderni" nasce dal contesto della Grande Depressione: l'attore, in viaggio per promuovere "Luci della Città", osservò le condizioni di miseria in cui si trovava l'Europa ed ebbe conversazioni con intellettuali, artisti e leader, tra cui il Mahatma Gandhi. Con quest'ultimo parlò dell'industrializzazione che stava dilagando in India, fra tecnologia moderna e capitalismo. Negli Stati Uniti, due erano le risposte a questa crisi: industrializzazione e disumanizzazione del lavoro.