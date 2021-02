Lo Charlot  che porta sorrisi in Pakistan

Porta il buonumore per le strade di Peshawar, in Pakistan, travestito da Charlot e regalando sorrisi in questi tempi di crisi, anche sanitaria. E' il 28enne Usman Khan il nuovo Charlie Chaplin. Ed è diventato famoso con la sua bombetta e il suo bastone, schivando, in maniera buffa, risciò, motociclette e autobus. Gag esilaranti come negli anni Venti del Novecento.