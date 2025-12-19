A "Verissimo" ospiti Franco Nero e Heather Parisi

Sabato 20 e domenica 21 dicembre su Canale 5, weekend in compagnia di "Verissimo". Sabato alle ore 16.30 Silvia Toffanin accoglierà Franco Nero, un mito del cinema italiano e internazionale, accompagnato dal figlio Carlo Gabriel, che ha diretto lui e mamma Vanessa Redgrave, nel film "The Estate". In attesa del ritorno a breve su Canale 5 dei mitici "Cesaroni", sarà ospite Claudio Amendola, con Ricky Memphis e Lucia Ocone. Inoltre, il fascino senza tempo di Barbara Bouchet, il ritorno sulle scene e i problemi di salute, fortunatamente risolti, dell’attrice Barbara Tabita e intervista di coppia per Stefano Bettarini con la fidanzata Nicoletta Larini. Infine, intervista di famiglia per Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro.