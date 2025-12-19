A "Verissimo" ospiti Franco Nero e Heather Parisi

Appuntamento sabato 20 e domenica 21 dicembre su Canale 5
Sabato 20 e domenica 21 dicembre su Canale 5, weekend in compagnia di "Verissimo". Sabato alle ore 16.30 Silvia Toffanin accoglierà Franco Nero, un mito del cinema italiano e internazionale, accompagnato dal figlio Carlo Gabriel, che ha diretto lui e mamma Vanessa Redgrave, nel film "The Estate". In attesa del ritorno a breve su Canale 5 dei mitici "Cesaroni", sarà ospite Claudio Amendola, con Ricky Memphis e Lucia Ocone. Inoltre, il fascino senza tempo di Barbara Bouchet, il ritorno sulle scene e i problemi di salute, fortunatamente risolti, dell’attrice Barbara Tabita e intervista di coppia per Stefano Bettarini con la fidanzata Nicoletta Larini. Infine, intervista di famiglia per Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro.
Domenica alle ore 16.00, per parlare del suo nuovo capitolo di vita dopo l’addio alla politica, sarà ospite Rocco Casalino. Emozioni e progetti anche per Rocío Muñoz Morales, a "Verissimo" per raccontare questa nuova fase e presentare il suo terzo romanzo dal titolo "La vita adesso". Inoltre, l’energia di Heather Parisi e la storia di speranza di Achille Polonara, l’ex cestista, reduce da un complesso trapianto di midollo. Con lui in studio anche la moglie Erika. Infine, musica e aria di festa con due ospiti speciali: Cristiano Malgioglio e Orietta Berti.
In occasione delle festività natalizie, sabato 27 e domenica 28 dicembre, oltre a sabato 3 e domenica 4 gennaio, il talk show di Canale 5 andrà in onda con "Verissimo – Le storie", una selezione delle interviste più intense realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin, impreziosite da alcuni incontri inediti. Sabato 10 e domenica 11 gennaio primi appuntamenti, ricchi di ospiti ed emozioni, della nuova edizione 2026 di "Verissimo".