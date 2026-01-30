È morta Catherine O'Hara, la madre in "Mamma, ho perso l'aereo"
La comica, vincitrice di un Emmy Award, è scomparsa a 71 anni dopo una breve malattia
Catherine O'Hara, l'attrice nota per aver interpretato il ruolo della madre in Mamma, ho perso l'aereo, è morta all'età di 71 anni. La comica è mancata nella sua casa di Los Angeles dopo una breve malattia. O'Hara era un'attrice di origine canadese che ha raggiunto la fama grazie al Second City Theatre di Toronto. La sua carriera è durata decenni ed è stata celebrata per la sua brillantezza comica. La svolta drammatica di O'Hara in The Last of Us della Hbo le è valsa una nomination agli Emmy: per la stessa serie ha avuto un ruolo anche nella seconda stagione.
La carriera di Catherine O'Hara è iniziata negli anni '80, con Beetlejuice – Spiritello porcello, il film del1988 di Tim Burton in cui interpretò la parte di Delia Deetz (così come anche nel sequel del 2024). Dopo il ruolo della madre di Kevin (Macaulay Culkin) in Mamma, ho perso l’aereo, ha poi interpretato - tra il 2015 e il 2020 - Moira Rose nella serie tv Schitt’s Creek, che le è valso la vittoria di un Emmy e di un Golden Globe. Nel 2025 ha recitato anche in The Studio.