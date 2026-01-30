È morta Catherine O'Hara, la madre in "Mamma, ho perso l'aereo"

Catherine O'Hara, l'attrice nota per aver interpretato il ruolo della madre in Mamma, ho perso l'aereo, è morta all'età di 71 anni. La comica è mancata nella sua casa di Los Angeles dopo una breve malattia. O'Hara era un'attrice di origine canadese che ha raggiunto la fama grazie al Second City Theatre di Toronto. La sua carriera è durata decenni ed è stata celebrata per la sua brillantezza comica. La svolta drammatica di O'Hara in The Last of Us della Hbo le è valsa una nomination agli Emmy: per la stessa serie ha avuto un ruolo anche nella seconda stagione.