Macaulay Culkin torna Kevin nella casa di "Mamma, ho perso l'aereo": per proteggere sua madre in uno spot

Macaulay Culkin, ascesa e caduta dell'ex baby star di Hollywood
© IPA
© IPA
Mentre il cult sta per compiere 35 anni, l'attore è protagonista per una compagnia che si occupa di assistenza agli anziani
© Da video
Kevin McCallister è tornato, ma le sue peripezie sono maturate. La star di "Mamma, ho perso l'aereo" Macaulay Culkin è tornato a vestire i suoi vecchi panni per un’occasione speciale, in vista del 35esimo anniversario del classico natalizio. Nell'ambito della campagna pubblicitaria di Home Instead, l'attore ha ripreso il ruolo del protagonista del film, ormai cresciuto. Ma invece di difendere la sua casa da una coppia di ladri malvagi (e incompetenti), Kevin ha un nuovo obiettivo: proteggere la madre anziana dai pericoli quotidiani.
L'attore 45enne è famoso per aver interpretato il coraggioso ragazzo che da solo respinge i ladri Joe Pesci e Daniel Stern nel film originale del 1990. Nel nuovo spot "Home But Not Alone" per Home Instead, un'azienda che fornisce assistenza domiciliare agli anziani, Kevin è più preoccupato di proteggere sua madre, Kate McCallister (Catherine O'Hara), da qualsiasi potenziale pericolo in casa. Il video inizia con Kevin che illustra il "piano di sicurezza della mamma", che prevede di avvolgere la casa con pluriball, cospargere di sale i gradini ghiacciati, eliminare i rischi di incendio e inchiodare la moquette al pavimento. Chiacchierando al telefono con uno dei suoi tanti fratelli, dice: "Sono solo preoccupato per la mamma che resta da sola, sai? E se cade o rimane bloccata dalla neve?"
Nel bel mezzo di un intenso lavoro di imballaggio con la carta da imballaggio, Kevin viene interrotto dal rumore spaventoso di una pala che colpisce la neve... solo per scoprire che si tratta della nipote del Vecchio Marley che sta spalando il marciapiede. Seguendo le orme del nonno, mette da parte la pala per dare a Kevin un consiglio di cui ha tanto bisogno. "Hai provato a parlarle di farsi dare un piccolo aiuto?" chiede. "Ho paura di tirare fuori l'argomento", ammette Kevin. "La parte più spaventosa è iniziare quella conversazione, almeno così lo saprai e potrai smettere di preoccuparti", gli dice lei. Poi, canalizzando un po' dell'intensa energia del nonno mentre la musica cresce, aggiunge: "Non è facile. Ma il modo in cui ci si sente riguardo alla famiglia è una cosa complicata".
Macaulay Culkin era già tornato nei panni di Kevin nel 2018 per pubblicizzare Google Assistant in un altro spot: nel video spiegava cosa accadrebbe se con lui ci fosse l'app di assistenza digitale.
© IPA
© IPA