Macaulay Culkin torna Kevin nella casa di "Mamma, ho perso l'aereo": per proteggere sua madre in uno spot

Nel bel mezzo di un intenso lavoro di imballaggio con la carta da imballaggio, Kevin viene interrotto dal rumore spaventoso di una pala che colpisce la neve... solo per scoprire che si tratta della nipote del Vecchio Marley che sta spalando il marciapiede. Seguendo le orme del nonno, mette da parte la pala per dare a Kevin un consiglio di cui ha tanto bisogno. "Hai provato a parlarle di farsi dare un piccolo aiuto?" chiede. "Ho paura di tirare fuori l'argomento", ammette Kevin. "La parte più spaventosa è iniziare quella conversazione, almeno così lo saprai e potrai smettere di preoccuparti", gli dice lei. Poi, canalizzando un po' dell'intensa energia del nonno mentre la musica cresce, aggiunge: "Non è facile. Ma il modo in cui ci si sente riguardo alla famiglia è una cosa complicata".