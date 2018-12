Kevin, ormai adulto, fa colazione e chiede al suo assistente digitale che giorno è. Proprio come nel film passa le ore davanti allo specchio, ma questa volta chiede a Google di aggiungere una confezione di dopobarba alla sua lista della spesa. Salta sul letto dei suoi e domanda all'intelligenza artificiale di ricordargli di cambiare le lenzuola. Citofona il ragazzo della pizza e il pagamento è online sempre tramite Google Assistant. E infine prende il via anche "l'operazione Kevin", quella utile a tenere lontani Harry e Marv facendogli credere che la casa sia piena di gente.



Lo spot in rete ha raggiunto più di 5 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore, complice il periodo natalizio e l'ironia di Culkin che, quasi 30 anni dopo, torna a farci divertire con le scene del film che l'ha reso celebre come attore, ma che gli ha sottratto anche la serenità che ogni bambino dovrebbe vivere a quell'età. Le dipendenze dalla droga, i guai con la legge, le dichiarazioni fuori controllo pare siano iniziate proprio dopo il successo di "Mamma, ho perso l’aereo", ma ormai sembrano essere solo un brutto ricordo perché Culkin è tornato ed è anche in ottima forma.