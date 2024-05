La casa di "Mamma, ho perso l'aereo" è in vendita per 5 milioni di dollari

Era stata messa in affitto

Nel 2021 la stessa casa dove un piccolo Macaulay Culkin rimaneva da solo in "Mamma, ho perso l'aereo" era stata messa in affitto su Airbnb per una sola notte. Il soggiorno nella casa della famiglia McCallister era stato organizzato in occasione dell'uscita di "Home Sweet Home Alone - Mamma, ho perso l'aereo", ultimo sequel del film uscito nelle sale nel 1990. Host d'eccezione è stato il fratello maggiore di Kevin, Buzz McCallister.