Macaulay Culkin con la mascherina di "Mamma, ho perso l'aereo": "Attenti al Covid"

Nonostante i suoi 40 anni Macaulay Culkin rimarrà per sempre il bimbo di "Mamma, ho perso l'aereo". Proprio a causa di quel film, dopo il successo mondiale, l'attore è sprofondato in una voragine oscura. Ma dopo un periodo burrascoso di dipendenze e depressione ha deciso spesso di giocare con quel personaggio ingombrante. Nell'ultimo post social ha mandato un messaggio per ricordare ai suoi follower l’importanza di indossare la mascherina fotografandosi con quella ispirata al celebre urlo di Kevin McCallister.