Addio a Diane Ladd: tre volte candidata agli Oscar, lavorò con Scorsese e Lynch

Diane Ladd, attrice tre volte candidata all'Oscar e celebre per la parte della cameriera in "Alice non abita più qui", è morta a 89 anni nella sua casa di Ojai in California, al suo fianco la figlia Laura Dern che l'ha definita la sua "straordinaria eroina" e "un dono per averla avuta come mamma". Attrice di talento sia nel registro comico che in quello drammatico, Diane Ladd ha avuto una lunga carriera in televisione e a teatro prima di affermarsi nel cinema con il film di Martin Scorsese del 1974, "Alice non abita più qui". Per quel ruolo, in cui interpretava la pungente e schietta cameriera Flo, Diane ottenne la sua prima candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista.