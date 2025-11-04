Addio a Diane Ladd: tre volte candidata agli Oscar, lavorò con Scorsese e Lynch

Le immagini di Diane Ladd, attrice musa di Martin Scorsese
L'attrice, diventata celebre con il film "Alice non abita più qui, aveva 89 anni ed era la mamma di Laura Dern
Diane Ladd, attrice tre volte candidata all'Oscar e celebre per la parte della cameriera in "Alice non abita più qui", è morta a 89 anni nella sua casa di Ojai in California, al suo fianco la figlia Laura Dern che l'ha definita la sua "straordinaria eroina" e "un dono per averla avuta come mamma". Attrice di talento sia nel registro comico che in quello drammatico, Diane Ladd ha avuto una lunga carriera in televisione e a teatro prima di affermarsi nel cinema con il film di Martin Scorsese del 1974, "Alice non abita più qui". Per quel ruolo, in cui interpretava la pungente e schietta cameriera Flo, Diane ottenne la sua prima candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista.
"È stata la più grande figlia, madre, nonna, attrice, artista e spirito empatico che solo un sogno avrebbe potuto creare", ha scritto la figlia. "Siamo stati fortunati ad averla con noi. Ora vola insieme ai suoi angeli". Dal film di Scorsese venne poi tratta la sitcom "Alice", dove il ruolo di Flo venne assegnato all'attrice Polly Holliday, scomparsa a inizio settembre. Quando la Holliday lasciò la serie per dedicarsi a uno spin-off tutto suo, a sostituirla arrivò proprio Diane Ladd, nel ruolo di Isabelle "Belle" Dupree. Un ruolo che interpretò per due stagioni e che le valse un Golden Globe.
Dopo il ruolo di Flo, Diane Ladd era apparsa in decine di film nel corso dei decenni successivi, tra cui "Chinatown", "Primary Colors" e altri due titoli che le valsero nuove candidature all'Oscar come miglior attrice non protagonista: "Cuore selvaggio" di David Lynch, dove recitava accanto alla figlia Laura Dern, e "Rosa Scompiglio e i suoi amanti". L'ultima apparizione sul grande schermo di Diane Ladd era stata nel 2020 nel film "Era mio figlio", mentre fino al 2022 aveva fatto parte del cast della serie tv "Chesapeake Shores".