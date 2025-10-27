Nato il 26 gennaio 1955 a Stoccolma, Andrésen non conobbe mai il padre. La madre, dopo averlo affidato ai nonni materni, si tolse la vita quando lui aveva appena dieci anni. Fu la nonna a incoraggiarlo verso la carriera artistica, spingendolo prima come modello e poi come attore. Il suo debutto avvenne nel 1970 con “A Swedish Love Story” di Roy Andersson, ma fu la foto inviata a Visconti, mentre preparava "Morte a Venezia", a cambiarne per sempre il destino.

Formatosi alla Adolf Fredrik’s Music School, Andrésen coltivò la passione per la musica e alternò il cinema alla carriera di musicista. In oltre cinquant’anni prese parte a più di venti produzioni, tra film e serie televisive scandinave, fino a comparire nell’horror d’autore “Midsommar” di Ari Aster (2019). Proprio nel documentario “The Most Beautiful Boy In The World”, realizzato in occasione dell’anniversario del film di Visconti, aveva raccontato le luci e le ombre di quella fama precoce.