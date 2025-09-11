Addio a Polly Holliday, fu la scatenata Flo nella sitcom "Alice"

Polly Holliday, ha fatto sapere il suo agente teatrale, Dennis Aspland è morta martedì nella sua casa di New York a causa delle complicazioni di una polmonite. Era l'ultimo componente ancora in vita del cast principale di "Alice", una sitcom realizzata tra il 1976 e il 1985 e che in Italia era arrivata nei primi anni 80, trasmessa da Canale 5. Linda Lavin, che interpretava il personaggio principale, è morta l'anno scorso. Il personaggio di Flo, con il suo tormentone "Kiss My Grits" rivolto al capo Mel (che in italiano era diventato "Mel, vai a farti fottere!"), era stato uno dei punti di forza delle prime stagioni dello show tanto che la Holliday era diventata una tale star che il network nel 1980 le diede un proprio spin-off, intitolato "Flo", anche quello trasmesso in Italia. In questo caso il successo fu inferiore e la serie chiuse dopo una sola stagione.