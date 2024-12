Linda Lavin era diventata celebre come protagonista di "Alice", sitcom di grande successo prodotta dalla CBS dal 1976 al 1985. Ispirata al film di Martin Scorsese "Alice non vive più qui", era incentrata sulla vita di un gruppo di cameriere del "Mel's Diner", una tavola calda gestita dal burbero Mel, interpretato da Vic Tayback (unico attore presente anche film). La Lavin, che era anche cantante, era anche l'interprete della sigla della sitcom. Per il suo ruolo in "Alice" aveva vinto due Golden Globe, nel 1979 e nel 1980, ottenendo una nomination anche nel 1981. "Alice" è stata, insieme a "Mary Tyler Moore", "Arcibaldo", "I Jefferson" e "Phyllis", tra le prime sitcom arrivate in Italia e trasmesse da Canale 5 a inizio anni 80, restando in palinsesto, in diversi orari, per molti anni.