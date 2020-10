Morta a 77 anni Conchata Ferrell, era Berta in "Due uomini e mezzo"

Morta a 77 anni Conchata Ferrell Afp 1 di 12 Afp 12 di 12 Afp 12 di 12 Afp 12 di 12 Afp 12 di 12 IPA 12 di 12 IPA 12 di 12 IPA 12 di 12 IPA 12 di 12 IPA 10 di 12 IPA 11 di 12 IPA 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Durante la sua carriera Conchata aveva ricevuto 3 nomination agli Emmy Awards, uno nel 2005 e l'altro nel 2007 proprio per l'interpretazione di Berta nella sitcom "Due uomini e mezzo", ruolo che l'attrice ha ricoperto in tutte e 12 le stagioni, ovvero per ben 212 episodi, dal 2003 al 2015. Una terza nomination agli Emmy la Ferrell l'ha ricevuta nel 1992 per il suo ruolo ricorrente come avvocato Susan Bloom in “LA Law - Avvocati a Los Angeles”.

Molte le altre sue apparizioni televisive da "Buffy l'ammazzavampiri" a "Matlock" e "Truck Driver".

L'attrice ha preso parte anche a produzioni come “Quinto potere”, “Edward mani di forbice” di Tim Burton, “Tra cielo e terra” di Oliver Stone”, “Erin Brockovich – Forte come la verità” di Steven Soderbergh.

Charlie Sheen, licenziato dalla serie nel 2011, ha twittato le sue condoglianze, definendo la Ferrell, con la quale aveva un rapporto molto stretto: "un tesoro assoluto, una vera amica, una perdita dolorosa".

Anche Jon Cryer, che con Sheen ha costruito il successo della sitcom, si è unito al cordoglio social: "Era uno splendido essere umano. Sto piangendo per la donna che mi mancherà e per la gioia che ha portato a così tante persone".

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI