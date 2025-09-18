La villa di David Lynch in vendita per 15 milioni di dollari

A qualche mese dalla scomparsa di David Lynch (morto a gennaio 2025 per problemi polmonari), la sua residenza a Los Angeles è stata messa in vendita per 15 milioni di dollari. Lo scorso maggio erano andati all'asta moltissimi oggetti e cimeli del suo universo (tra cui l'iconico set di "Twin Peaks"), mentre adesso gli eredi hanno messo in vendita il vasto complesso situato sulle Hollywood Hills. La villa ha avuto un ruolo significativo nell'opera del regista ed è stata usata anche come location per alcuni dei suoi film.