Spettacolo
a qualche mese dalla scomparsa

La villa di David Lynch in vendita per 15 milioni di dollari

La residenza di Hollywood ha avuto un ruolo importante nell'opera del regista, scomparso lo scorso gennaio

18 Set 2025 - 11:29
© Ansa

© Ansa

A qualche mese dalla scomparsa di David Lynch (morto a gennaio 2025 per problemi polmonari), la sua residenza a Los Angeles è stata messa in vendita per 15 milioni di dollari. Lo scorso maggio erano andati all'asta moltissimi oggetti e cimeli del suo universo (tra cui l'iconico set di "Twin Peaks"), mentre adesso gli eredi hanno messo in vendita il vasto complesso situato sulle Hollywood Hills. La villa ha avuto un ruolo significativo nell'opera del regista ed è stata usata anche come location per alcuni dei suoi film.

La villa di David Lynch in vendita

  La residenza è il luogo in cui Lynch ha montato "Mulholland Drive", mentre l'esterno di una dependance aveva fatto da sfondo a scene di "Lost Highway" (film del 1997 con protagonisti Fred Madison e Patricia Arquette). L'agenzia incaricata della vendita ha ricordato ai potenziali acquirenti le volontà degli eredi del regista. "La famiglia desidera fortemente che il prossimo proprietario rispetti la visione di David e preservi quanto da lui creato", ha dichiarato Marc Silver, agente responsabile delle trattative.

Pezzo di storia del cinema e dell'architettura

 Il complesso su Senalda Road è stato realizzato da Lynch attraverso l'acquisto di due proprietà contigue nel corso degli anni. La villa dispone di dieci camere da letto e undici bagni distribuiti in sette edifici. Al centro si trova la Beverly Johnson House, progettata negli anni Sessanta da Lloyd Wright, figlio del celebre architetto Frank Lloyd Wright. A completare l'edificio ci sono una piscina e un capanno adiacente, costruiti nel 1991 da Eric Lloyd Wright, nipote dell'architetto del Guggenheim. Secondo Silver, questo complesso rappresenterebbe l'unico esempio residenziale su cui hanno lavorato più generazioni della celebre famiglia di architetti.

Lutto nel cinema, è morto il regista David Lynch

1 di 23
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

