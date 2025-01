Cinema, è morto il regista David Lynch

Lynch aveva rivelato nel 2024 che gli era stato diagnosticato un enfisema polmonare e che probabilmente non sarebbe più stato in grado di dirigere film o serie televisive. La sua famiglia ha annunciato la sua morte in un post su Facebook, scrivendo: "C'è un grande vuoto nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come diceva lui, tieni d'occhio la ciambella e non il buco".