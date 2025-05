L'universo di David Lynch va all'asta: oltre 450 oggetti in vendita

La collezione include i menu utilizzati in "Mulholland Drive", una copia in 35 mm di "Eraserhead", un microfono vintage e un telefono in bachelite che erano presenti nell'ufficio di Lynch durante la lavorazione di "Dune" del 1984. Ci sono anche sceneggiature e materiale di produzione di due dei suoi celebri progetti incompiuti: "Ronnie Rocket" e "The Dream of the Bovine". Il primo, un racconto poliziesco surreale, era stato concepito da Lynch alla fine degli anni '70 come seguito di "Eraserhead". "The Dream of the Bovine" narra di "tre ragazzi che un tempo erano mucche", e Lynch sperava di scritturare Harry Dean Stanton e Marlon Brando, che però rifiutò, definendolo "una stronzata pretenziosa".