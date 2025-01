"Twin Peaks": il mondo scoprì Laura Palmer e la tv non sarebbe stata più la stessa

A più di 30 anni dal suo debutto, "Twin Peaks" continua a essere studiata e amata, rappresentando una pietra miliare della televisione mondiale e un esempio di come la sperimentazione possa portare a risultati straordinari. In Italia, il suo impatto si riflette ancora oggi nell’interesse per il genere mystery e nelle produzioni che cercano di riprodurne l’atmosfera enigmatica e suggestiva. Senza la serie di David Lynch non sarebbero esistite così come le conosciamo serie culto arrivate negli anni a seguire, da "X-Files" a "Lost", da "True Detective" a "Black Mirror" e "Riverdale". Forse qualcuno nato dopo il 2000 vedendola oggi per la prima volta potrebbe commentare che in "Twin Peaks" non c'è nulla che non sia già stato visto: ma la cosa importante è che prima del 1990 non si era mai visto nulla del genere.