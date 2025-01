David Lynch e la sua arte: uno sguardo sui lati oscuri dell'animo umano

Un regista che ha lasciato il segno nel cinema americano e mondiale come pochi altri negli ultimi 50 anni. Visionario, alternativo, avanti rispetto ai suoi tempi, intellettuale, grottesco e persino pulp. Ma anche capace di grandi momenti popolari. Uno su tutti quando nel 1990 ha riscritto le regole della serialità televisiva con "I segreti di Twin Peaks", realizzando una serie girata con tutti i crismi del grande cinema, elevando il mezzo televisivo senza per questo renderlo elitario, riuscendo a mescolare momenti surreali e onirici a un plot avvincente e pieno di mistero. Il tutto ottenendo ascolti impensabili. Una parentesi, quella televisiva, in tanti anni di grande cinema con una produzione non sterminata (dieci film in tutto) ma ad ampio raggio per generi toccati ed emozioni suscitate. Lynch sapeva essere urticante e straordinariamente poetico, criptico e didascalico, senza dimenticare che anche nelle situazioni più drammatiche o complesse il suo sguardo sul mondo e sulle vite umane era intriso di ironia. Quell'ironia che per esempio rende grottesca la violenza di un film come "Cuore selvaggio".