"Mi sono ammalato di enfisema per aver fumato a lungo, e quindi sono costretto a casa, che mi piaccia o no. Non posso uscire. E posso camminare solo per un breve tratto prima di rimanere senza ossigeno", ha raccontato David Lynch, il cui ultimo film è stato "Inland Empire" (2006) mentre nel 2017 è arrivato in tv "Twin Peaks: The Return", nuovo capitolo della serie cult da lui creata nel 1990. Il regista ha parlato del fumo e del tabacco come qualcosa che ha sempre amato: "Faceva parte della vita artistica per me: il tabacco e il suo odore, accendere le cose e fumare, tornare indietro e sedersi a fumare e guardare il proprio lavoro, o pensare alle cose; non c’è niente di così bello al mondo. Nel frattempo, mi sta uccidendo. Così ho dovuto smettere". E poi ha spiegato: "E ora, a causa del Covid, sarebbe molto brutto per me ammalarmi, anche con un raffreddore. Quindi, probabilmente. E a causa del Covid, ora hanno inventato dei modi per poter dirigere da casa. Non mi piacerebbe molto. Mi piace essere lì in mezzo alle cose e prendere le idee lì. Ma cercherei di farlo a distanza, se fosse necessario".