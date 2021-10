"Mulholland Drive", 20 anni di un cult da festeggiare: il film di Lynch torna al cinema

Da video

Quest'anno "Mulholland Drive" festeggia i 20 anni dalla sua uscita. Per l'anniversario, il film di David Lynch torna dal 15 al 17 novembre nelle sale italiane, in versione restaurata. Premiato per la regia a Cannes, eletto come film paradigma del 21mo secolo, lanciò Naomi Watts e il suo tormentato inconscio che precipita nel sogno di un sogno, tra mafiosi sovrappeso, isterie del set, palchi spettrali e scene saffiche di erotismo e sensualità memorabili quanto gli enigmi del film che da vent’anni continuiamo ad affrontare.