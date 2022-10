"Twin Peaks", reunion a sorpresa del cast

Twin Peaks è una serie cult degli Anni 90 diretta dal famosissimo regista David Lynch in cui vengono raccontate le vicende di una piccola cittadina Nordamericana sconvolta dalla morte di Laura Palmer. Nel corso delle indagini si scatenano una serie di eventi inquietanti che avranno dei riscontri catastrofici sulla cittadina. L'8 aprile del 1990 negli Stati Uniti, su Abc, è andato in onda il primo episodio della serie che avrebbe rivoluzionato il piccolo schermo. Nel 1992 ci fu anche un film prequel, "Fuoco cammina con me", e nel 2017 andò in onda un revival di 18 episodi scritto sempre da Mark Frost e David Lynch.

La serie è arrivata in Italia, su Canale 5, il 9 gennaio del 1991, diventando un vero e proprio caso televisivo. Un vero fenomeno andato oltre la semplice curiosità di scoprire chi fosse l'assassino di Laura Palmer. L'iconico ritrovamento del cadavere della ragazza, avvolto in un sacco di cellophane, con cui si apre la vicenda, è solo una delle tante immagini rimaste nella storia della tv.

Protagonisti della serie erano alcuni attori feticcio di Lynch, come Kyle McLachlan, che con il regista aveva interpretato "Dune", "Velluto blu" e il film prequel della serie, "Fuoco cammina con me", stelle del cinema degli anni 50 come Piper Laurie, ma anche attrici che grazie alla serie divennero popolari per qualche anno, come Lara-Flynn Boyle, Sherilyn Fenn e Sheryl Lee.

La colonna sonora di Angelo Badalamenti, la fotografia, i momenti surreali tipicamente lynchani, l'atmosfera di tensione continua, hanno fatto di "Twin Peaks", che in Italia è stata ribattezzata "I segreti di Twin Peaks", uno spartiacque nella storia della tv. Da un punto di vista di storia della tv Twin Peaks può essere infatti considerata apripista delle serie d'autore, con una qualità cinematografica che crescendo negli anni è diventata il tratto distintivo della fiction fino a coinvolgere i migliori talenti del cinema. "X-Files", "Lost", "True Detective", "Black Mirror", "Riverdale" sono solo alcune delle serie che senza quella ideata e diretta da Lynch non sarebbero esistite.