Nel 1990 andava in onda la prima puntata di "Twin Peaks": rivediamo la premiazione della serie tv ai "Telegatti"

L'8 aprile del 1990 andava in onda la prima puntata de "

I segreti di

Twin Peaks"

la celebre serie televisiva statunitense di David Lynch e Marl Frost diventato presto un vero e proprio cult.

Vincitore di diversi riconoscimenti, tra cui tre

Golden Globes

Emmy

Telegatto

nessuno si sarebbe occupato di le

Sheryl Lee

non ci sarebbe stato nessun corpo

niente su cui investigare

Michael Ontkean

e due, nel 1991 il telefilm si portò a casa anche il. "La cosa divertente è che se Laura Palmer non fosse morta,i", ha commentato in quell'occasione, l'attrice che la interpretava. "In effetti, se non fosse morta,e lo sceriffo non avrebbe avuto", le ha fatto eco, che nella serie prestava il volto a Harry S. Truman.

In occasione di questa giornata rivediamo insieme proprio la consegna del Telegatto a

Michael Ontkean

Sheryl Lee