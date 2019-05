Addio a Peggy Lipton, la Norma Jennings di "Twin Peaks"

Nel 2017 la sua Norma Jennings era poi tornata sul piccolo schermo nella nuova serie revival di "Twin Peaks”.



La sua carriera era iniziata negli anni 60 come modella, ma abbandonate subito le riviste patinate, era entrata nella serie "Mod Squad - I ragazzi di Greer", andata in onda in quegli anni (dal 1968 al 1973) e ricordata come uno dei primi prodotti della pop culture (con elementi di controcultura). Il personaggio che interpretava (Julia Barnes, una poliziotta sotto copertura) contribuì a renderla un’icona del movimento hippie. Per il suo ruolo aveva ottenuto nel 1971 un Golden Globe come miglior attrice televisiva ed era stata nominata all’Emmy per ben quattro volte.



Negli anni Settanta aveva sposato il produttore musicale Quincy Jones, da cui aveva avuto due figlie. La coppia si era poi separata nel 1989.



Nel corso della sua carriera ha anche partecipato al videoclip "Black or White" di Michael Jackson. Nel 2002 ha recitato in teatro ne "I monologhi della Vagina" e nel 2005 è uscita “Breathing Out”, la sua autobiografia in cui ha confessata di essere stata abusata da bambina dallo zio e di aver avuto problemi di droga e alcol. Si vocifera abbia avuto flirt con icone come Paul McCartney ed Elvis Presley.