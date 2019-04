Addio a Ken Kercheval, il Cliff Barnes di "Dallas"

E' morto a 83 anni l'attore Ken Kercheval, conosciuto in tutto il mondo grazie al ruolo di Cliff Barnes nella famosa soap opera "Dallas". Kercheval nella serie interpretava il magnate del petrolio antagonista di J.R. Ewing (Larry Hagman) e fratello di Pamela Barnes Ewing (Victoria Principal). Lui ed Hagman sono stati gli unici attori a rimanere nella soap per tutti i 14 anni in cui è andata in onda.