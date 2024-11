David Lynch torna a parlare dell'enfisema polmonare e in una intervista al magazine "People" confessa che ha bisogno dell'ossigeno per camminare in casa: "Fumo da quando avevo 8 anni", spiega. Dopo la diagnosi nel 2020 ha smesso di fumare solo due anni fa. Il 78enne regista di film cult come "Velluto blu" del 1986 e "Mulholland Drive" del 2001 però non ha nessuna intenzione di smettere di lavorare: "Piuttosto faccio tutto da remoto".