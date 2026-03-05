Intelligenza artificiale, nuove leadership e... ruoli fluidi: come cambierà il lavoro nel 2026

Oggi il problema non è trovare nuovi talenti. Il problema è che il lavoro, così come organizzato finora, non funziona più. Le persone sono sempre meno, le competenze "invecchiano" più in fretta delle carriere e i modelli organizzativi non riescono più a tenere insieme produttività, tecnologia e qualità della vita. È questa la fotografia che emerge da Future of Work Trends 2026, la nuova ricerca dell'Osservatorio di Radical HR - società di consulenza e corporate learning - che individua cinque trend strategici destinati a cambiare il modo in cui lavoriamo, le leadership e lo sviluppo del capitale umano nei prossimi anni.