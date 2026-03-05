Intelligenza artificiale, nuove leadership e... ruoli fluidi: come cambierà il lavoro nel 2026
Una ricerca dell'Osservatorio Radical HR rivela l'azienda del futuro, dove persone, sistemi automatizzati e IA collaborano in unico ecosistema
Oggi il problema non è trovare nuovi talenti. Il problema è che il lavoro, così come organizzato finora, non funziona più. Le persone sono sempre meno, le competenze "invecchiano" più in fretta delle carriere e i modelli organizzativi non riescono più a tenere insieme produttività, tecnologia e qualità della vita. È questa la fotografia che emerge da Future of Work Trends 2026, la nuova ricerca dell'Osservatorio di Radical HR - società di consulenza e corporate learning - che individua cinque trend strategici destinati a cambiare il modo in cui lavoriamo, le leadership e lo sviluppo del capitale umano nei prossimi anni.
Un cambio di paradigma
Secondo la ricerca, il mondo del lavoro è entrato in una fase nuova e più complessa, in cui il tradizionale talent shortage, ossia la mancanza di talenti, non basta più a spiegare le difficoltà delle aziende. Ora il nodo è la people shortage: una carenza strutturale di persone, competenze e sistemi in grado di sostenere carriere sempre più lunghe, trasformazioni tecnologiche accelerate e un equilibrio sostenibile tra performance e qualità della vita. Per questo motivo, le decisioni prese oggi su organizzazione, leadership e sviluppo delle competenze avranno un impatto determinante sulla competitività futura delle imprese italiane.
Le cinque direttrici di cambiamento
La ricerca Future of Work Trends 2026, giunta alla sesta edizione, individua cinque direttrici di cambiamento. La prima riguarda l'evoluzione della funzione HR, chiamata a superare i silos tradizionali per assumere un triplice ruolo: strategico, data-driven e tecnologico.
Emerge poi una seconda direttrice, ossia una nuova idea di leadership, non più basata sul controllo ma sulla capacità di progettare e governare il cambiamento in modo continuo, traducendo dati, insight e bisogni delle persone in scelte concrete.
Centrale è poi la professional longevity: carriere che non sono più sprint ma maratone, in cui employability (competenze, storia personale, attitudini), reskilling continuo (acquisizione di nuove competenze) e attenzione alle diverse fasi della vita, dalla convivenza di più generazioni al tema del caregiving, diventano elementi strutturali delle politiche HR.
Il lavoro, inoltre, smette di essere legato a ruoli rigidi e si organizza sempre più attorno alle competenze. Il Skills-Flow Model segna in maniera definitiva il superamento del paradigma build-buy-borrow e apre a ecosistemi dinamici in cui persone interne, freelance e tecnologie collaborano sui progetti in base alle skill necessarie in quel momento.
Infine, la quinta direttrice individuata dalla ricerca è la Radical Autonomy, un modello che sposta il baricentro dal controllo alla fiducia, dagli orari agli obiettivi, rendendo l'autonomia una leva strategica di responsabilizzazione e performance.
Cos'è l'Agentic Organization e quali cambiamenti può portare
La vera novità dell'edizione 2026 è la sfida dell'Agentic Organization. L'Intelligenza artificiale non è più solo uno strumento di supporto, ma entra a far parte a pieno titolo della forza lavoro. Persone, agenti AI e robot iniziano a collaborare all'interno delle organizzazioni come in unico ecosistema ibrido, imponendo un ripensamento profondo di ruoli, processi decisionali, cultura, governance. Non si tratta, insomma, di scegliere tra tecnologia e persone, ma di progettare un nuovo modo di lavorare in cui l'Intelligenza artificiale diventi una collaboratrice strategica e non una scorciatoia.
Rimassa (Ceo Radical HR): "Serve ripensare il modo in cui guidiamo le aziende"
"Non stiamo vivendo una semplice crisi di talenti, ma una crisi molto più profonda del lavoro così come lo abbiamo organizzato finora. Oggi mancano persone, competenze aggiornate e modelli capaci di sostenere carriere sempre più lunghe e organizzazioni sempre più complesse", commenta Alessandro Rimassa, Ceo e Founder di Radical HR.
"La risposta non può essere tattica o emergenziale: serve ripensare radicalmente il modo in cui guidiamo le aziende, sviluppiamo le competenze e integriamo la tecnologia. L'HR è chiamata a diventare una funzione strategica, data-driven e tecnologica; la leadership deve progettare il cambiamento invece di inseguirlo e il lavoro deve spostarsi dai ruoli alle competenze", sottolinea Rimassa.
Tuttavia, "la vera sfida del 2026 è l'Agentic Organization: organizzazioni in cui persone, Intelligenza artificiale e sistemi automatizzati collaborano come un unico ecosistema. Non si tratta di sostituire le persone, ma di restituire senso, dignità e futuro al lavoro, costruendo un nuovo way of working italiano ed europeo", conclude Rimassa.