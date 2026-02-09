Sapere quanto guadagna il collega diventa realtà: via libera alla legge sulla trasparenza salariale (ma non senza criticità)

Gli esperti dell'osservatorio concordano nel definire la trasparenza salariale una "rivoluzione epocale", ma solo a patto che venga recepita bene. Senza regole chiare e strumenti semplici, la normativa rischia di alimentare contenzioso, aggiramenti formali e nuove forme di opacità anziché maggiore equità. Francesco Armillei, ricercatore della Bocconi e socio di Tortuga, sottolinea come la direttiva agisca ben oltre il tema del divario di genere, rappresentando un'opportunità per migliorare l'intero mercato del lavoro italiano, poco dinamico anche a causa della scarsa informazione. Lavoratori più consapevoli del proprio valore e delle opportunità offerte dalle imprese sono lavoratori più liberi di scegliere e muoversi. La trasparenza può far emergere la quantità e diffusione del lavoro mal pagato, migliorare i processi di selezione eliminando annunci ingannevoli, riequilibrare il rapporto di forze tra chi cerca lavoro e chi lo offre, incentivare una migliore gestione delle risorse umane in azienda.



Ma servono definizioni precise, criteri oggettivi, procedure snelle. Il rischio, altrimenti, è che le piccole e medie imprese – che rappresentano oltre il 90% del tessuto produttivo italiano – si rifugino in sistemi di reclutamento informali pur di evitare trasparenza, o che proliferino job title differenti solo per dribblare i confronti. La sfida è trasformare obblighi formali in un percorso di modernizzazione strutturale delle relazioni di lavoro.