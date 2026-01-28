Lavoro, ecco le professioni che scompariranno per l'IA

Dall'analisi l’IA non si limita più a rimpiazzare mansioni manuali od operative, ma avanza lungo la catena del valore, impattando sui ruoli amministrativi e di servizio. Nel livello 5 (rischio critico) sono incluse professioni ritenute altamente automatizzabili: addetti al data entry e alle trascrizioni, operatori di telemarketing e customer service via email, addetti alla verifica documentale e alla gestione degli archivi. Nel livello 4 (rischio alto) rientrano ruoli chiave dell’organizzazione aziendale tradizionale, come impiegati amministrativi di back office, contabili junior, operatori di sportello, addetti alle prenotazioni di viaggio, cassieri e addetti al controllo qualità.