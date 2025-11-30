L'ufficio si trasforma: da luogo di lavoro a hub di socialità e benessere

L'ufficio non è più solo il posto dove si lavora. È diventato il luogo dove si costruiscono relazioni, si crea comunità, si sta bene. A guidare questa rivoluzione sono i talenti della Gen Z vale a dire la generazione nata tra la seconda metà degli anni Novanta e il 2010, che stanno riscrivendo le regole degli spazi di lavoro trasformandoli da centri di costo a leve strategiche per attrarre persone e guidare le performance aziendali. Lo rivela la nuova ricerca "Beyond Space Italy Office Workers Survey 2025" condotta da CBRE, leader globale nei servizi immobiliari commerciali, in collaborazione con AstraRicerche su un campione di oltre mille lavoratori in tutta Italia che utilizzano l'ufficio almeno tre giorni a settimana.



"La nostra analisi non è solo una fotografia del presente, ma una bussola per il futuro del real estate", commenta Giulia Ghiani, Head of Research Italy di CBRE. "Abbiamo individuato una chiara evoluzione delle aspettative, soprattutto da parte delle nuove generazioni, che impongono un ripensamento sia degli spazi fisici che dell'intero ecosistema lavorativo. Comprendere queste dinamiche è cruciale per creare ambienti che siano veramente abilitanti per le persone e strategici per il business".