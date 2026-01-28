Badanti, solo l'1% riceve un'adeguata formazione annuale

"Le linee guida sono l'inizio di un percorso fatto di relazioni con le Regioni e di presenza sui territori", dichiara Andrea Zini, presidente di Fidaldo. "La federazione e le associazioni che la compongono sono già operative su queste relazioni, sia in Italia sia all'estero, ma c'è ancora molto da fare. Il numero delle lavoratrici certificate dipende dalla diffusione dei corsi e necessita di risorse economiche e organizzative. La concorrenza tra sistema regionale e sistema contrattuale delle norme Uni dovrà essere approfondita per evitare sovrapposizioni. Il tema più importante resta la spendibilità della formazione acquisita: solo con uno sforzo delle parti sociali del Contratto collettivo nazionale di lavoro si potrà far diventare la professionalità e l'anzianità di settore un valore anche economico del rapporto di lavoro domestico".



"L'evento offre un'occasione di confronto qualitativo su un tema centrale per il futuro del lavoro domestico", sottolinea Mauro Munari, presidente di Ebincolf. "Le nuove linee guida nazionali segnano un passaggio importante, che ora va accompagnato con scelte concrete e strumenti realmente utilizzabili da famiglie, assistenti domestici, istituzioni e parti sociali. Formazione e certificazione devono essere leve di qualità e riconoscimento professionale, non adempimenti formali".